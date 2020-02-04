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Oğuz: “Bir damla suyumuzun bile denize gitmesini istemeyiz”

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Tarım Bakanı Oğuz, yer altı kaynaklarını beslemek için çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek “Bir damla suyumuzun bile denize gitmesini istemeyiz” dedi.
Oğuz: “Bir damla suyumuzun bile denize gitmesini istemeyiz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bir kısım suyun istenmeden de olsa denize gittiğini ancak derivasyon kanalının tamir edildiğini dile getirdi.

Oğuz, denize akan derenin güneyden geldiğini, bu dere üzerine bent yaparak yeraltı kaynaklarını beslemek konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Biz bir damla suyumuzun bile denize gitmesini istemeyiz” diyen Oğuz, yeraltı kaynaklarını beslemek için çalıştıklarını dile getirdi.

Derivasyon kanalının temizlenmesi için gerekli kaynağın şu anda bulunmadığını kaydeden Oğuz, derivasyona yasa dışı müdahaleleri engellemek için gerekli adımların atılması, cezaların verilmesi gerektiğini kaydetti.

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