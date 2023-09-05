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SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Oğuz: Birileri kurultay istiyor, UBP’de kazan kaynıyor diye söylemler çok yanlış

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz: "Birileri kurultay istiyor, UBP’de kazan kaynıyor diye söylemler çok yanlış" dedi.
Oğuz: Birileri kurultay istiyor, UBP’de kazan kaynıyor diye söylemler çok yanlış

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, BRT‘de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Kabine değişikliği ve Kurultayı ile ilgili soru üzerine Dursun Oğuz, kabine değişikliğinin ve kendisinin de İçişleri Bakanı olarak görev almasının Başbakan Üstel’in takdiri olduğuna işaret etti.

Oğuz, “Sayın Başbakan, böyle uygun görmüştür ve gerekli kararı almıştır. Artık bizlere düşen, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmektir. Halkımızın acil çözüm bekleyen sorunları vardır ve kurultay ve benzeri tartışmalarla vakit kaybı istemiyor. Hizmet bekliyor. Ülke istikrar istiyor. Herkes görev alabilir. KKTC gündeminde, ekonomi gibi büyük sorunlar varken, kurultayı gündeme getirmek halka saygısızlık. Kurultay 3 yıl sonra yapılacak. Kurultayı bugün yapalım, birileri kurultay istiyor, UBP’de kazan kaynıyor diye söylemler çok yanlış. Ülkeye zarar veriyor. Bu söylemler doğru değil” dedi.

Bakanlık çalışmaları ile ilgili soruları da yanıtlayan Oğuz, kırsal kesim arsaları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kırsal kesim arsalarının önce altyapı çalışmalarının yapılmakta olduğunu, ihaleye çıkıldığını belirten Oğuz, “ Belirlenen kıstaslara sahip, arsa dağıtılacak bölgedeki, insanlarımız başvuru yapabilecek. Açılan bölge varken, başka bölgedeki hak sahibi gelip o bölgeden alması sözkonusu değildir. Hak sahibi olan, sadece talep ettiği bölge için başvuru yapabilecek. Biz eşitlikten, doğrudan yanayız. Kaynağı olmayan yerler için şu an başvuru yoktur” Dedi.

Dursun Oğuz, sosyal konut projeleri için de planlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Vatandaşlık konusuna ve kriterlerine de büyük önem verdiklerini, konuyu siyasetten ayrı tutmak gerektiğini belirten Oğuz, adalet vurgusu yaptı.

 Oğuz, “Hassas bir konu. Vicdan boyutu da var. Hukuk çerçevesinde ilerleyeceğiz. Adaletli olursak, hak edene hak ettiği gün verirsek sorun yok. Ama Golifa gibi vatandaşlık dağıtımı sözkonusu değil. Öyle bir şey yok. Herkes yasalara uymak zorunda. Aynı zamanda kayıtdışısorunu da var. Güvenlik sorunu da var. Ülkede kaçak olduğunu okuyorsunuz. Liman kapıları ve diğer noktalara önlem almak zorundayız. Bu ülkeyi güvenli bir ülke olarak tutmak zorundayız. Bu ülkenin, mevcut yaşanabilir şartlarının ortadan kalkmasına izin vermeyiz. Yasal zeminde, yeni çalışmalarımız mevcuttur. Hükümetin öncelikli konuları arasındadır. Ülkeyi güvenlik içinde tutmak, kontrolsüz girişleri engellemek bizim asli görevimizdir” dedi.

Muhaceret polislerinin uygun görmediği kişileri ülkeye almadıklarını belirten Dursun Oğuz, ülkeye girişlerde, güvenliği gözönünde tutan uygulamalara herkesin saygı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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