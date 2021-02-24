Oğuz: “Borçlanma sadece maaş ödemesi için değil…’’

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu sabah Havadis Web TV’de ‘Güne Başlarken’ programında Damla Dabiş’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Programda ilk olarak Maliye Bakanlığı’nın borçlanması ile ilgili soruyu cevaplayan Bakan Oğuz, Merkez Bankası’ndan karşılanan 200 milyon kısa vadeli avans ve yerel 150 milyon borçlanmaya çıkılması ile kaynak sorununun çözüldüğünü açıkladı. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Merkez Bankası’ndan 150 milyon borçlanmaya çıkılacağını ve tekliflere göre ne kadar borçlanmaya ihtiyaç olup olmayacağını önümüzdeki süreçte netleşeceğini söyledi.

‘’BORÇLANMA SADECE MAAŞ ÖDEMESİ İÇİN DEĞİL’’

Borçlanma ile ilgili çeşitli yorumlar yapıldığı ve kamuoyunda yanlış algının oluştuğuna dikkati çeken Bakan Oğuz, borçlanmanın sadece maaş için yapılmadığını, genel harcamaların içerisinde cari giderlerin de olduğunu hatırlattı. Cari giderleri sağlık, eğitim süt ödemeleri, oteller v.b ile ilgili harcamalar olarak sıralayan Oğuz, ‘’öyle bir algı yaratıldı ki sanki borçlanma maaşlar için yapılıyor, halbuki bu borçlanma ile cari giderlerimizi de karşılayacağız’’ ifadesini kullandı.

“EMEKLİLER BUGÜN ÖDENECEK…”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, maaş ödemeleri ile ilgili bir sorun ve sıkıntının olmadığını dolayısıyla emeklilerin bugün, memur maaşlarının ise Cuma günü ödeneceğini de duyurdu.