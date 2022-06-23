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Oğuz: Çalışmalar 6 uçak ve 3 helikopterden oluşan filoyla sürecek

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın söndürme çalışmalarının 6 uçak ve üç helikopterden oluşan bir filo ile devam edeceğini söyledi.
Oğuz: Çalışmalar 6 uçak ve 3 helikopterden oluşan filoyla sürecek

Güney bölgesinde yangının söndürüldüğünü belirten Oğuz, batı ve kuzey doğuda devam eden yangını da gün içinde hava kararmadan söndürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yangın bölgesinde keşif uçuşu yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangınla mücadele konusundaki son bilgileri BRT ekranlarından paylaştı.

Oğuz, yangın söndürme çalışmalarının toplamda 6 uçak ve üç helikopterden oluşan bir filo ile gün boyu sürdürüleceğini söyledi.

Amaçlarının gün içinde hava kararmadan yangını söndürmek olduğunu belirten Bakan Oğuz, ilk istikametin batı, ardından da kuzey doğuya bölgesi olduğunu ifade etti.Oğuz, güney bölgesinin tamamen söndüğünü de kaydetti.

Günlerdir tüm imkanlarla söndürülmeye çalışılan yangının insan kaynaklı olduğun da vurgulayan Oğuz, “Şu an için yangın bitti veya kontrol altına alındı demek kesinlikle doğru değil. Batı kesimi çok önemli. Orada kontrolü erken sağlarsak bitirebiliriz” diye konuştu. 

 

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