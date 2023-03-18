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Oğuz: Çanakkale Zaferi, Türk milletinin yokluklar içinde imkânsızı başardığı bir destan

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin yokluklar içinde imkânsızı başardığı, vatan sevgisinin en üst safhada ortaya konduğu, birlik ve beraberliğin en önemli simgesi olan şanlı bir destan olduğunu belirtti.
Oğuz: Çanakkale Zaferi, Türk milletinin yokluklar içinde imkânsızı başardığı bir destan

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çanakkale Zaferi’nin 108’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı’nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir komutan ve lideri ortaya çıkardığını ifade eden Oğuz, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nın kazanıldığını ve büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını belirtti.

Dursun Oğuz, Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkı da Çanakkale’deki mücadele ruhunu Kıbrıs’taki varoluş mücadelesinde göstermiş, büyük bir azim ve kararlıkla her türlü zorluğa karşı direnmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, milletimizin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni kutlarım.”

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