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Oğuz, Çayönü’nde ilkbahar patates hasadını yerinde inceledi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çayönü’nde ilkbahar patates hasadını yerinde inceledi.
Oğuz, Çayönü’nde ilkbahar patates hasadını yerinde inceledi

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz’a Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ve Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman eşlik etti.

Bakan Oğuz, patates hasadı yapan üreticilerle görüştü ve ardından bölge patatesin toplandığı soğuk hava deposunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Üreticiler, patates üretiminde girdi maliyetlerinden kaynaklanan sorunları Bakan Oğuz’la paylaştı.

Bakan Oğuz, patates üretiminin ülke ekonomisinde önemli yer tuttuğuna işaret etti. İç piyasada tüketiminin istikrarlı bir fiyatlandırma ile yapılması gerektiğini vurgulayan Oğuz, bölge patatesin tek bir yerde toplanması ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

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