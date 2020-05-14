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Oğuz: Çiftçilerin bu dönemi en az hasarla atlatması için çalışacağız

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Oğuz: Çiftçilerin bu dönemi en az hasarla atlatması için çalışacağız
Oğuz: Çiftçilerin bu dönemi en az hasarla atlatması için çalışacağız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, “Çiftçimizin emeği, her bir alınteri ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynamaktadır” diyen Bakan Oğuz, Kovid-19 salgınının, tarımın ve üretimin yaşamsal önemini bir kez daha ortaya koyduğuna vurgu yaptı.

Bakan Oğuz, üreten toplumlar yok olmaz anlayışıyla hareket ederek, salgının tarım sektöründe yaratmış olduğu sıkıntıların aşılması ve çiftçilerin bu dönemi en az hasarla atlatması için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun en kötü şartlar altında bile üretimden geri kalmadığını ve ayakları üzerinde durmayı başarabildiğini kaydeden Oğuz, şuları kaydetti:

“Çiftçilerimiz bu zor dönemi, hem kendi gayretleri hem de Devletimizin desteğiyle atlatacaktır. Üreticimizin toprağından kopmaması, üretimin daha üst seviyelere ulaşması, sağlıklı ve güvenli gıda üretimi için hep beraber çalışacağız.
Değerli çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlar, bereket dolu günler dilerim.”

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