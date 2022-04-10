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Oğuz: Desteklerle Üreticinin Yanındayız

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Oğuz: Desteklerle Üreticinin Yanındayız
Oğuz: Desteklerle Üreticinin Yanındayız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt’ta Cypfruvex yetkilileri ve narenciye ihracatçıları ile bir araya geldi. Cypfruvex’te yer alan görüşmede sektördeki sorunlar ele alınarak, narenciyenin yurtdışına pazarlanması konusu değerlendirildi.

Bakanlık açıklamasına göre Oğuz, 2021-2022 narenciye sezonunda üreticilerin içinde bulundukları  ekonomik sıkıntılar ve Rusya -Ukrayna savaşının etkilediği serbest piyasada sofralık narenciye satışlarında yaşanan pazarlama sorunları nedeniyle üreticiyi koruyabilmek adına, yeterli olmasa bile ürünlerini Cypfruvex LTD sıkma tesislerinde değerlendiren üreticilere Cypfruvex’in 1,100 TL/ton başına, dalında ve kantar belgesine göre 900 TL ton başına devlet desteği verileceğini anımsattı.

Bakan Oğuz, üreticilere bir an önce serbest piyasada değerlendirilmeyen ürünlerini Cypfruvex tesislerine sıkım için gönderilmesi çağrısında bulundu.

Narenciye hasadında kısa bir dönem kaldığına işaret eden Bakan Oğuz, ürünlerin heba olmaması için hızlı bir şekilde kestirilmesi gerektiğini vurgulayarak, gelecek yılın verim açısından daha bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.

“ZOR DÖNEME RAĞMEN EK DESTEK AYIRMAYI BAŞARDIK”

Bakan Oğuz , vermiş oldukları desteklerle her daim üreticin yanında olduklarını ifade ederek, son zamanlarda ekonomide yaşanmakta olan zorlu döneme rağmen, hükümetin ek bir destek ayırmayı başardığını söyledi.

Oğuz, ek destek ayrılmasının amacını, hükümet programında da yer alan tarımsal üretimin zor şartlar altında olunsa dahi sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tüm sektörlere karşı duyarlı olduklarını vurgulayarak, imkanlar dahilinde destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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