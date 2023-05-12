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Oğuz, dolu yağışından dolayı zarar gören üreticilerin tarlalarını yerinde inceledi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, geçtiğimiz hafta yaşanan dolu yağışından dolayı zarara uğrayan üreticilerin tarlalarını yerinde inceledi.
Oğuz, dolu yağışından dolayı zarar gören üreticilerin tarlalarını yerinde inceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz’a Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve birlik temsilcileri eşlik etti.

Bakan Oğuz İnönü, Vadili, Turunçlu, Paşaköy ve Yılmazköy bölgelerinde dolu yağışından dolayı zarara uğrayan üreticilerin tarlalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Oğuz, incelemelerde yaptığı konuşmada hükümetin ve bakanlığın üreticilerin her zaman olduğu gibi yanında olduğunu ifade ederek, üreticilerin zarar tespiti konusunda Bakanlığın ilgili birimleri olan Tarım Dairesi ile Genel Tarım Sigortası Fonu’nun çalışmaya başladığını belirtti.

Dolu yağışlarından zarar gören üreticilerin bir an önce bireysel olarak zararları ile ilgili ilçelerdeki Tarım Dairelerine müracaat etmeleri çağrısında bulunan Oğuz, üreticilerin bir an önce Tarım Sigortası Fonu’na müracaat ederek teslim fişlerini almalarını da söyledi ve geçmişte de üreticilerin benzer mağduriyetler yaşadığını hatırlattı.

Bakan Oğuz, dolunun yağdığı bölgelerle ilgili tespit yapıldığına vurgu yaparak, Tarım Dairesi ve Genel Tarım Sigortası Fonu’nun hemen ertesi gün Çiftçiler Birliği ile saha tespiti yaptığını belirtti. Üreticilerin talep ve şikayetleri konusunda bilgilendirme amacı ile doludan zarar gören alanların yerinde incelendiğine de değinen Oğuz, üreticilerin müracaatlarından sonra tespit ile ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun ve Tarım Dairesi’nin gerekli inceleme ve çalışmaları yaparak müracaatları değerlendireceğini söyleyen Oğuz, yaşanan zarar ziyandan dolayı üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu yıl kuraklığın ve ürün kaybının yaşandığı bir sezonda dolu zararının da yaşanmasından dolayı üretimde büyük sıkıntılar oluştuğuna da dikkat çeken Oğuz, üretimin bu yıl daha da önem kazandığını belirterek, Bakanlığın üreticilerin zorda kalmaması adına çalışmaları başlattığını söyledi.

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