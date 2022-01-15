Oğuz: Dr. Küçük Ve Arkadaşlarının Verdikleri Özgürlük Ve Varoluş Mücadelesi İyi Öğrenilmelidir

Kıbrıs Türk halkını milli dava etrafında birleştirmeyi başaran varoluş ve özgürlük mücadelesinin ismi olan Dr. Fazıl Küçük’ü anarken, onun güçlü kalemi ile Türk halkının sesi olduğunu da unutmamak gerekir. Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdikleri özgürlük ve varoluş mücadelesini iyi öğrenip, dersler çıkarılması ve onun düşünceleri ile geleceği şekillendirmek Kıbrıs Türk halkını daha ileriye taşıyacaktır.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 38’nci ölüm yıldönümünde rahmetle anar, hatırası ve mücadelesi önünde saygı ile eğilir, bir kez daha kendisine olan minnetimizi sunarım.