  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Oğuz: “Erenköy Direnişi Bir Kahramanlık Destanıdır”

» »
Oğuz: “Erenköy Direnişi Bir Kahramanlık Destanıdır”
Oğuz: “Erenköy Direnişi Bir Kahramanlık Destanıdır”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Şanlı Erenköy Direnişi ile ilgili mesaj yayımladı. 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu özel günün bir kez daha özgürlük içinde kutlandığına vurgu yaparak, mesajında şu sözlere yer verdi:

‘’Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgülük mücadelesinde çok önemli bir yere ve öneme sahiptir.
8 Ağustos 1964’te Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda var olacağına dair yemin eden cesur ve kahraman gençlerimiz, adadaki Kıbrıslı Türklerin direniş ve var olma mücadelesinin öncüsüdür.
57 yıl önce çok zor şartlarda Erenköy’e çıkan bu gençlerimiz bugün varoluşumuzda önemli katkıları vardır. O günden bugüne özgürce yaşadığımız bu topraklarda canlarını hiçe sayarak mücadele eden geçlerimizi tarihin sayfalarında gelecek nesillere taşınarak her yıl anmanın mutlu gururunu yaşadığımız bu günde başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi rahmetle, Erenköy gazilerimizle, tarihimizin bu en anlamlı mücadelesinde yer alan ve destek veren tüm mücahitlerimizi minnetle ve saygıyla anarız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Bugün Anılıyor08 Ağustos 2021 Pazar 10:25
  • Başbakan Saner Erenköy Direnişi’nin Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı08 Ağustos 2021 Pazar 10:23
  • Erenköy Direnişi’nin 57. Yılı... Erenköy’de Anma Töreni Yapılıyor08 Ağustos 2021 Pazar 10:19
  • Çağman’ın Erenköy Mesajı08 Ağustos 2021 Pazar 10:18
  • Evren: “Erenköy, KKTC'nin Manevi Temellerinin Atıldığı Yerdir”08 Ağustos 2021 Pazar 10:17
  • Gelir ve Vergi Dairesi Denetimlere Devam Ediyor08 Ağustos 2021 Pazar 10:15
  • Aşı yaptırmayanlara BAR ve CLUB yasağı geldi08 Ağustos 2021 Pazar 09:56
  • TDP Gençlik Örgütü’nde MYK ve Genel Sekreter Belirlendi08 Ağustos 2021 Pazar 09:53
  • Alsancak'ta iş kazası08 Ağustos 2021 Pazar 09:49
  • Emanetçi tarafından hırsızlık08 Ağustos 2021 Pazar 09:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti