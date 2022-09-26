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Oğuz: 'Göç Yasası' Mağduriyetlerinin Giderilmesine Yönelik Protokol İmzalanacak

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'Göç Yasası' mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik protokol çarşamba günü imzalanacak
Oğuz: 'Göç Yasası' Mağduriyetlerinin Giderilmesine Yönelik Protokol İmzalanacak

“Yüzde 6 artış konusunda Savcılıktan görüş istendi… Hukuksal açıdan sorun yoksa bizim için de yok”

Lefkoşa, 26 Eylül 22 (TAK): Başbakan Vekili ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,  göç yasası diye adlandırılan 47/2010 sayılı  yasa kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, sendikalarla protokolün ise Başbakan Ünal Üstel’in adaya dönmesinin ardından çarşamba günü imzalanacağını açıkladı.

Göç yasası olarak adlandırılan 47/2010 sayılı  Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında istihdam edilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik Başbakan Vekili ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile kamuda örgütlü 12 sendikanın cumartesi günü vardığı uzlaşı doğrultusunda, çarşamba günü protokol imzalanacak.

- “Çalışmalar yapılıyor”

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklama yapan Bakan Dursun Oğuz, bugün imzalanması beklenen protokolün, yurt dışında olan Başbakan Ünal Üstel’in adaya dönüşünün yarın geceye ertelenmesi gerekçesiyle çarşamba günü imzalanacağını aktardı.

“Sendikalara verdiğimiz sözün arkasındayız” diyen Oğuz, konuyla ilgili Başbakanlık ve Personel Dairesi tarafından gereken tüm çalışmaların yapıldığını, yarın ise teknik kurulun toplanacağını aktardı. Oğuz, teknik kurul toplantısının ardından yapılan düzenlemelerin Bakanlar Kurulu’ndan geçirileceğini de belirtti.

Sendikalarla barem tablosu ve vergi dilimleri konularında uzlaştıklarını kaydeden Oğuz, 47/2010 sayılı  yasa kapsamında çalışanların Eylül ayı maaşlarına %6 oranında artış yapılması için ise Personel Dairesi tarafından Savcılıktan görüş istendiğini anlattı ve “Artış konusunda hukuksal açıdan sorun yoksa bizim için de yok” dedi.

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