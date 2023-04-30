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Oğuz: Günden güne gelişerek büyüdüğünü görmenin gururunu yaşıyoruz

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkenin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 80. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Oğuz: Günden güne gelişerek büyüdüğünü görmenin gururunu yaşıyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 1 Mayıs 1943 yılında, 56 Kıbrıs Türk köylüsünün bir araya gelerek kurduğu Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 80 yıldır günde güne gelişerek büyüdüğünü görmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Kurulduğu günden itibaren ülke çiftçisinin sorunlarının mücadelesini başarılı şekilde verdiğine değinen Bakan Oğuz, Çiftçiler Birliği’ni toplumun yetkili organları ile uyumlu şekilde çalıştığını, üstlendiği görevi başarılı bir şekilde yürüdüğünü vurguladı.

Oğuz, ülke çiftçisinin zaman zaman zor dönemlerden geçtiğini belirterek, emeğin ve üretimin daha da arttığı bugünlerde her türlü zorluğa rağmen ülke topraklarında üretmeye devam ettiklerine dikkat çekti.

Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 80. yılında kuruluşuna katkı koyan herkesi rahmetle anarak  bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticileri ve üreticileri kutladı.

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