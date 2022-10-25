  • BIST 3.935,27
  • Altın 982.972
  • Dolar 18.5938
  • Euro 18.395
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Oğuz: Hademeler konusu, Bakanlar Kurulu'nda

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hademe konusunun bugün Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi. Hükümet ve bakanlığın bu konuya duyarsız olmadığını ifade eden Oğuz, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.
Oğuz: Hademeler konusu, Bakanlar Kurulu'nda

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakan Dursun Oğuz, hademelerin sorunlarının yaklaşık 2 aydır devam ettiğini, Başbakan, ilgili sendika ve Milli Eğitim Bakanı’nın dün bir toplantı gerçekleştirdiğini, istişarelerin devam ettiğini, bugünkü Bakanlar Kurulu’nda konunun ele alınacağını kaydetti.

Hükümet ve bakanlığın bu konuya duyarsız olmadığını ifade eden Oğuz, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Belediyeler konusuna değinen Oğuz, belediye sayısının 18'e indirilmesinin gerekli olduğunun bilindiğini söyledi. Sayının ötesinde, asıl olması gerekenlerin sosyal belediyecilik anlayışının, vatandaşa gerekli hizmetin verebilmesi olduğunu ifade eden Bakan Oğuz, kadın belediye başkanı olmasının kendilerine gurur vereceğini, bunu engelleyici bir sistem olmadığını kaydetti.

Oğuz, insanların alacağı hizmetin kaliteli olması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine işaret ederek, halk kimi takdir ederse onun yönetime geleceğini, ancak belediyelerde ortaya çıkabilecek sorunların hükümet sorunu haline gelebildiğini, dolayısıyla yönetime gelecek belediye başkanlarının ülkenin gelişimine katkı yapacak projelerini ortaya koymasını temenni etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜK Bütçesiyle İlgili Tasarı Hatalı Olduğu İçin Geri Çekildi25 Ekim 2022 Salı 15:11
  • Barçın: Mutfak Yanıyor25 Ekim 2022 Salı 15:08
  • Üstel: "Gençlerimize yeni bir istihdam kapısı yaratıyoruz"25 Ekim 2022 Salı 14:54
  • Ziya Rızkı 28. Ölüm Yıldönümünde Perşembe Günü Anılacak25 Ekim 2022 Salı 14:50
  • İtiraz Geldi, Hastane İhalesi Durdu!25 Ekim 2022 Salı 14:47
  • Muz ve Bağ Üreticilerinin Askıdaki Zarar Listesine Cumaya Kadar İtiraz Kabul Edilecek25 Ekim 2022 Salı 14:46
  • Üstel: Yaşanan sıkıntılarda, her zaman yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti’dir25 Ekim 2022 Salı 14:41
  • Mülteci Hakları Derneği, Mülteci Yasası’nın acilen kabul edilmesini istedi25 Ekim 2022 Salı 14:35
  • Maliye Bakanı Şan, üstün gayret ve başarı gösteren 6 gümrük personelini ödüllendirdi25 Ekim 2022 Salı 14:32
  • KTTO: Devlet ihaleleri iyice garipleşti25 Ekim 2022 Salı 14:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti