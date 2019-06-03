  • BIST 90.346
  • Altın 248,344
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5566
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Oğuz: Hedefimiz üretici ve üretimi iyi noktalara taşımak

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hedefin elbirliği ile üretici ve üretimi iyi noktalara taşımak olduğunu söyledi. Bakan Oğuz, ortak uzlaşı ile herkesin dinlenerek hareket edileceğini ve toplumsal faydanın ön planda tutulacağını aktardı.
Oğuz: Hedefimiz üretici ve üretimi iyi noktalara taşımak

Bakanı Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti. Bakan Oğuz, Birlik Başkanı ve üyelerinin bayramını kutladı. Ziyaret sırasında sektörün sıkıntıları ele alınarak, sorunların çözümü için istişare içinde çalışılması yönünde fikir birliğine varıldı.

OĞUZ: EN ERKEN SÜREDE GEÇ KALAN TAKVİMLEMEYİ YAPACAĞIZ

Bakan Oğuz, sorunlar ve konuların bilinen konular ve sorunlar olduğunu söyleyerek, sorunları uzlaşı yoluyla, taraflarla istişare içinde çözmek istediklerini belirtti. Ülkede üretim olmazsa hiç bir şey olmayacağına işaret eden Oğuz, “Üretime ve üreticiye sahip çıkmak lazım. Bunda da hemfikiriz. Sorunlarla ilgili geçmiş hükümet döneminde bazı çalışmalar yapılmış. Bazı sorunları, bazı saptamaları kucağımızda bulduk. Devlette devamlılık esastır. Kimin koltuğa oturduğu önemli değil. Önemli olan ülkedeki o sektörün ilerlemesidir, ileri gitmesidir. Mükellefiyetler herkes için geçerlidir. Bunu yaparken tüm taraflarla uzlaşı önemlidir” dedi.

 

Hasatın başladığını ve üreticinin fiyat beklediğini ifade eden Bakan Oğuz,  üreticinin borca girip temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürününü gerçek değerinin altında satmak zorunda kaldığını bildiklerini ifade ederek, “En erken sürede geç kalan takvimlemeyi yapıp, üreticinin elindeki ürünün daha az değerden elinden çıkmasını engellememiz lazım. Bunu yaparken geçmişi de bugünü de konuşmamız gerekiyor” diye konuştu

KELLE: UYUMLU ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de Bakan Oğuz’un bayramını kutladı. Kelle,  tarım sektörünün son 18 ayıdır süregelen büyük sıkıntılar içerinde olduğunu söyleyerek, Bakan Oğuz’un zor bir görev devraldığını belirtti.  Kelle, birliğin her zaman sıkıntıları diyalog yoluyla çözdüğünü dile getirerek, tüm paydaşlarla destek verdiklerini ve bakanlıkla da istişare içinde çalışmak arzunda olduklarını kaydetti.

 

Kelle, 2017-2018 Doğrudan Gelir Desteği hesap kapanışının yapılmadığı, 2018-2019 Doğrudan Gelir Desteği kalemlerinin açıklanmadığı, 2017-18 akaryakıt desteğinin ödenmediği ve arpa fiyatının da belirlenmediği yönündeki bilgileri paylaştı.

 

“Tek istediğimiz sürdürülebilir bir tarım politikasıdır” diyen Kelle, uyumlu şekilde çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP’den Girne Limanı’nda Çocuk Günü etkinliği03 Haziran 2019 Pazartesi 15:01
  • Çavuşoğlu halkın Şeker Bayramı’nı kutladı03 Haziran 2019 Pazartesi 14:58
  • Girne Gençlik Merkezi Derneği, Taşkent Piknik Alanı’nda etkinlik düzenledi03 Haziran 2019 Pazartesi 14:55
  • KKTC’de haftalık trafik bilançosu: 86 kaza, 2 ölü, 37 yaralı03 Haziran 2019 Pazartesi 14:31
  • Tatar açıkladı... Bayramdan sonra akaryakıta zam geliyor03 Haziran 2019 Pazartesi 13:41
  • Tüp Gaz ve Akaryakıt zammı Bayram'dan sonraya ertelendi!03 Haziran 2019 Pazartesi 13:31
  • Kumyalı köyü bayram boyunca susuz kalacak03 Haziran 2019 Pazartesi 13:22
  • Ölümüyle adayı yasa boğan Erbay'ın ölüm nedeni belli oldu03 Haziran 2019 Pazartesi 13:14
  • Bayramda hava nasıl olacak?03 Haziran 2019 Pazartesi 13:11
  • Tatar, Özersay ve Amcaoğlu İstanbul’da03 Haziran 2019 Pazartesi 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti