  • BIST 1.973,29
  • Altın 862.085
  • Dolar 13.9328
  • Euro 15.5441
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Oğuz: Her Zaman Üreticilerin Yanındayız

» »
Bakan Oğuz Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Heyetini Kabul Etti
Oğuz: Her Zaman Üreticilerin Yanındayız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlar ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakanlık Müsteşarı ve müdürleri de hazır bulundu.


Bakan Oğuz, her zaman üreticinin yanında olduklarını söyleyerek, sektörde yaşanan sorunların çözümü yönünde destek olacaklarını ve hayvan üreticileriyle temaslarını sürdüreceklerini kaydetti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: Zam Tarife Sistemi Gözden Geçirilmeli01 Mart 2022 Salı 16:27
  • Bay-Sen: Kurum Kuruluş Çalışanlarının Maaşını Mesai Bitimine Kadar Ödeyin01 Mart 2022 Salı 16:13
  • Tatar: Terörist EOKA’nın Hayalleri Peşinde Koşmaktan Vazgeçiniz01 Mart 2022 Salı 15:51
  • Seyrüsefer Affı 1 Mayısa Kadar Uzatıldı01 Mart 2022 Salı 15:42
  • Ataoğlu: Ercan Havaalanının Türkiye’de İç Hatlar Muamelesi Görmesi İçin Resmi Temas ve Girişimleri Başlatacağız01 Mart 2022 Salı 15:37
  • KAYAD “Birlikte Daha Güçlüyüz” Projesi Tamamlandı01 Mart 2022 Salı 15:34
  • Avcıoğlu:4 kişilik bir ailenin 0-250kWs'lik birinci dilimde kalması mümkün değildir01 Mart 2022 Salı 15:16
  • Rusya-Ukrayna savaşı… Çocuk hastanesinde lösemi hastası çocuklar sığınakta tedavi oluyor01 Mart 2022 Salı 15:01
  • Sputnik: Çalışanlarımızın Twitter'da etiketlenmesi cadı avıdır01 Mart 2022 Salı 13:38
  • Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis 'hellim' önerisinde bulundu01 Mart 2022 Salı 13:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti