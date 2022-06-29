Oğuz: Hükümet olarak bazı şeylerden kısıp yatırım yapmalıyız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kantara bölgesinde çıkan yangının ardından bölgedeki soğutma çalışmalarının ve denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Oğuz, “Felakette yaptıklarımız yeterli değil. Hükümet olarak bazı şeylerden kısıp yatırım yapmalıyız.” dedi.

“SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Yangın bölgesinde canlı ateşin bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Oğuz, soğutma çalışmalarının devam ettiğini, kontrol ve denetimlerin ise ekipler tarafından yapıldığını kaydetti.

Alanı temizleyeklerini ardından rehabilatasyonla ilgili uzmanlarla görüşeceklerine vurgu yapan Oğuz, alanı yeniden kazandıracaklarını ifade etti.

“YANGIN DEVAM EDERKEN BAŞKA YERDE SİGARA İZMARİTİNDEN DOLAYI YANGIN ÇIKIYOR”

“Özel arazideki bir iş makinesinde çıkan yangın bizi bugünlere getirdi.” diyen Oğuz, dikkatsiz ve sorumsuzca davranan insanların olduğunu, yangının devam ederken, başka yerde sigara izmaritinden dolayı yangın çıktığını belirtti.

“BAZI ŞEYLERDEN KISIP YATIRIM YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Yaşanılan felakette hükümet olarak yapılanların yeterli olmadığını dile getiren Oğuz, “Bazı şeylerden kısıp bu gibi yatırımları yapmalıyız. Orman alanlarındaki kayıp hepimizin kaybı oluyor.” diye konuştu.

Yangının araştırılması için Cumhuriyet Meclisi’nde kurulan araştırma komitesine de değinen Oğuz, komite kurulmasının kendileri için sakıncası olmadığını belirtti.