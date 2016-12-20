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Oğuz: İki kesimlilik ve Garantörlükte ısrarın kanıtı

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Oğuz: İki kesimlilik ve Garantörlükte ısrarın kanıtı
Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Sekreter Dursun Oğuz, 1963-1974 arası yaşananların, Kıbrıs Türk halkının garantörlük, egemenlik ve iki kesimlilik gibi konulardaki ısrarında nedenli haklı olduğunun tarihsel kanıtı olduğunu kaydetti.

OĞUZ: “KIBRIS TÜRK HALKININ GARANTÖRLÜK, EGEMENLİK VE İKİ KESİMLİLİK GİBİ KONULARDAKİ ISRARINDA NE DENLİ HAKLI OLDUĞUNUN TARİHSEL KANITI…”

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Sekreter Dursun Oğuz, 1963-1974 arası yaşananların, Kıbrıs Türk halkının garantörlük, egemenlik ve iki kesimlilik gibi konulardaki ısrarında nedenli haklı olduğunun tarihsel kanıtı olduğunu kaydetti.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda Oğuz, 21 Aralık’ın Kıbrıs Türk halkının 53 yıl önce başlayan Rum saldırılarına kahramanca direndiği, en kötü şartlarda bile egemenlik, eşitlik ve özgürlük haklarından vazgeçmeyeceğini dünyaya gösterdiği tarih olduğunu vurguladı.

21 Aralık 1963’ten 1974 Mutlu Barış Harekatına kadar pek çok masum Kıbrıs Türkü’nün katledildiğini, binlercesinin göçe zorlandığını, pek çok Türk köyünün yakılıp yıkıldığını, Kıbrıs Türk halkının insanlık dışı yaşama mahkûm edildiğini kaydeden Oğuz, “Bu yadsınamaz gerçekler, Kıbrıs Türk halkının garantörlük, egemenlik ve iki kesimlilik gibi konulardaki kararlı ısrarında ne denli haklı olduğunun tarihsel bir kanıtıdır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu değerleri sonuna kadar koruyacağını ifade eden Oğuz, “Ulusal Birlik Partisi olarak Kıbrıs Türkü’nü devlet olgusuna ulaştıran bu şanlı mücadeleyi, şehitleri, kahramanlarımızı egemen ve bağımsız olarak üzerinde yaşadığımız topraklarda idrak ederken, gelecek nesillerimize geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceğimizi bu vesile ile bir kez daha yineleriz” dedi.

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