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Oğuz ISEDAK toplantısına katıldı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İSEDAK Toplantısı kapsamında, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinden bakanların yer aldığı , "İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin ve Tarımın Geliştirilmesi" toplantısına katıldı.
Oğuz ISEDAK toplantısına katıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Toplantısı 25-28 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

 

İSEDAK toplantısına katılan Bakan Oğuz, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan tarafından da kabul edildi. Bakan Oğuz,  aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüş alışverişinde bulundu.

 

GIDA SİSTEMLERİ KONUSUNA ODAKLANILDI

Bu yıl "Gıda Sistemleri" konusuna odaklanan İSEDAK Toplantısı kapsamında, İslam ülkelerinden toplantıya katılan  bakanlar, "İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin ve Tarımın Geliştirilmesi" konusunda görüş alışverişinde bulundu.

 

Toplantıda sürdürülebilir gıda sistemlerinin değişik boyutlarını ve farklı yönlerini ele alan bir dizi özel etkinlik ve oturumlar düzenlendi.

 

SONUCUN YOL GÖSTERİCİ OLMASI BEKLENİYOR

"İslam Dünyasında Sürdürülebilir Gıda Sistemleri: Mevcut Dinamikler ve Güçlükler" temalı özel oturumda, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri çerçevesinde sürdürülebilir gıda sistemleri konusu İslam dünyasının mevcut dinamikleri ve kısıtlamaları gözönünde bulunularak tartışıldı.

 

Oturumda ayrıca, sürdürülebilir gıda sistemlerinin inşa edilmesi kapsamında devam etmekte olan uluslararası ve bölgesel çabalar ele alındı. Oturumda ortaya çıkan sonucun, yeni stratejilerin oluşturulması bağlamında yol gösterici olması bekleniyor.

 

Söz konusu özel oturumlara, ülkelerin bakanları, delegeleri, uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, üst düzey bürokratlar, işadamları, akademisyenler ve medya mensupları katıldı.

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