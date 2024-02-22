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Oğuz, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi ile görüştü

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi yetkililerini kabul ederek görüştü.
Oğuz, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi ile görüştü

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi yetkililerini kabul ederek görüştü.

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZ, KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ İNSAN HAKLARI KOMİTESİ YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ

Bakan Oğuz, KT Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Av. Aslı Murat ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyarette konuşan Av. Aslı Murat Barolar Birliği’nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Cezaevi ile ilgili bir projesi olduğundan bahsederek, eski mahkumların cezaevi sonrasında iş dünyasında yaşadıkları sorunların konu edildiği bu çalışmanın yürütülmesi için bakanlıkla işbirliği yapılması yönünde talepte bulundu.

Barolar Birliği ve İnsan Kaynakları Derneği’nin eski mahkumların iş dünyasında ve iş bulmakta yaşadıkları sorunların nasıl giderilebileceği konusunda iş birliği yürüttüğünü belirten Av. Murat, konuyla ilgili daha önce KT Ticaret Odası, KT Sanayi Odası ve KT Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile de görüşüldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Oğuz, konunun çok hassas ve insani bir konu olduğunu belirterek, iş birliği konusunda hazır olduklarını ve projenin insan hakları açısından önem teşkil ettiğini belirtti.

Cezaevindeki mahkumların iş hayatına entegre olmasının önemine dikkat çeken Oğuz küçük bir toplum olduğumuz için mahkumlara ön yargı ile yaklaşıldığını belirtti.

Cezaevindeki mahkumların içeride geçirdikleri sürede meslek edindirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Oğuz, mahkumluk süresi sonrasında kişinin elindeki meslek bilgisi ile topluma adapte olması ve kendi işini yürütebilecek duruma gelmesinin sağlanması gerektiğine işaret etti.

Oğuz, TC Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmede konunun gündeme geldiği, cezaevideki mahkumların meslek çeşitliliği ve meslek edinme konusunda yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

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