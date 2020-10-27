Oğuz: Kişisel menfaatlere UBP’de yer yoktur

Dursun Oğuz, Milletvekilliği, Genel Sekreterlik ve Bakanlık görevlerine UBP sayesinde geldiğini ve bunun gururunu yaşadığını ifade etti. Oğuz, ‘şimdi de Genel Başkan olarak partime hizmet etmek istiyorum ve tüm üyelerimizden destek alacağıma inanıyorum’ dedi.

Bugüne kadar bulunduğu görevlerde yaptıklarının yapacakları için kefalet olduğunu vurgulayan Oğuz, UBP’lilerden de tüm adayları değerlendirirken icraatlarıyla değerlendirmelerini istedi. ‘Yaptıkları ve yapacaklarından emin olduğunu dile getiren Oğuz, bu yüzden genel başkanlık görevine talibim’ dedi.

Oğuz konuşmasına şöyle devam etti:

Önümüzde zorlu bir süreç var bu süreçten UBP olarak kenetlenerek çıkmamız gerekiyor. Bunu başaracak olan bizleriz, üyelerimizdir. UBP’nin görevi KKTC’ye hizmet etmektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin daha iyi yerlere getirebilmek için Türkiye ile birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Kimsenin partiyi bölmeye kutuplaştırmaya hakkı yok. Hepimizin de yapması gereken tek vücut olma duygusunu göstermektir. Daha önceki kurultaylarda üzücü ayrışmalar yaşadık ve bunu atlattık. UBP, tekrar kenetlenerek geleceğe yeni bir sayfa açmış ve mecliste temsil edilen en büyük parti konumuna gelmiştir. Kişisel menfaatlere UBP’de yer yoktur artık asıl hedef ülke yönetmektir. Bütün toplumu kucaklayan bir yönetim anlayışı sergilemeliyiz. Şuan tek başına iktidara en yakın partiyiz.Tek başına iktidar sadece UBP’liyim demekle olmaz ülkeye hizmetle olur.

Çoklu aday parti içi demokrasinin göstergesidir. Bunu net söylüyorum UBP üyeleri her şeyi gören, tartan sorumluluk sahibi üyelerdir. Herkes birbirini kucaklayarak bu süreci atlatacaktır. Ülkeyi hükümetsiz bırakılmayacağız. Mecliste bir tablo var her türlü hükümet modeline açığız çünkü ülke hizmet bekliyor.