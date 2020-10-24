Oğuz: KKTC Anamur Suyuyla Yeşerecek

Kıbrıs Türk halkı önümüzdeki süreçte geleceğe yürüyüş hamlemizin ilk adımlarına şahit olmaya başlayacaktır. Yeni dönemin ilk adımı Sayın Ersin Tatar'ın halkımızın kendisini Cumhurbaşkanlığı makamına seçmesiyle başlamıştır. Bu başlangıç tüm kalkınma hedeflerimiz için bize büyük bir moral olmuştur. Bu moral ve azimle şimdi önümüze bakma ve Kıbrıs Türk halkını nasıl daha refah bir yaşantıya taşıyabiliriz derdiyle daha çok çalışma vakti gelmiştir.

Ülke olarak yaşadığımız sorunların büyük kısmı tüm ülkelerin ortak sorunudur. Salgın nedeniyle daha da derinleşen ekonomik sorunlar acilen çözüm beklemektedir. Turizm ve eğitim konusunda büyük yara aldığımız kesindir. Bu sıkıntıları çözecek tecrübe ve güç UBP kadrolarında mevcuttur.

Turizm ve eğitim sektörlerinin sekteye uğraması KKTC'nin çaresiz olduğu anlamına gelmez. Yerli üretim Kıbrıs Türk halkının kurtarıcısı olacaktır. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Anamur suyu ile topraklarımız yeşerecek ve üretim başlayacaktır.

KKTC vatandaşlarına sadece temiz su kazandırmakla kalmayan, sulu tarım imkanı sayesinde önemli gelir artışı da sağlayacak Asrın Projesi ile ekonomik kalkınma hamlemiz kısa bir süre sonra hayata geçecek, hayvancı, çiftçi ve üreten her kesim desteklenecektir. İhracat ve ithalat arasındaki derin uçurum yerli üretim ile kapatılacaktır.

Kıbrıs Türk halkı çaresiz ve yalnız değildir. Muhtaç olduğumuz kudret içimizdedir. Köylümüzdedir, gençlerimizdedir, iş ve bilim insanlarımızla Türkiye Cumhuriyeti'nin gölgesindedir.