Oğuz Köse görevden alındı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Polis Genel Müdürlüğü tarafından açılan soruşturma sonucunda halen tutuklu bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse, bugün itibarı ile bu görevinden alınmıştır.

Hakkındaki soruşturmanın salimen tamamlanabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu süreçte Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Bakanlığımız, yargıya müdahale olarak algılanmaması ve soruşturmanın salimen yürütülmesi amacıyla, Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma süresince herhangi bir açıklama yapmayacaktır.

Yargıya olan saygımız ve adaletin yerini bulacağına olan inancımızla, Bakanlığımız gerek soruşturma gerekse yargı sürecinde, hem Polis hem de Mahkeme ile uyumlu çalışarak adaletin yerini bulması için üzerine düşen görevi yapacaktır.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.