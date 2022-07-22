  • BIST 2.541,77
  • Altın 981.843
  • Dolar 17.7131
  • Euro 18.0545
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

Oğuz Köse'den öneri: Tüm maaşları 15 bin TL yapın

» »
Oğuz Köse'den öneri: Tüm maaşları 15 bin TL yapınHemşireler ve Ebeler Sendikası Eski Başkanı Oğuz Köse, tüm maaşların 15 bin TL'ye sabitlenmesini önerdi.
Oğuz Köse'den öneri: Tüm maaşları 15 bin TL yapın

Oğuz Köse'nin açıklaması şöyle:

CUMHURBAŞKANI DAHİL TÜM MAAŞLARI 15BİN TL’ye SABİTLEYİN !!!
Kesinti 15 bin TL üzeri maaş alanlardan yapılacakmış..
Bence bu kararı, 
Kamuda Ödenen 
Cumhurbaşkanı’da dahil Maksimum maaş 15 bin TL olacak,
olarak kararı değişin ki 
Bu halk ozaman sizlerin samimi olduğunuzu inansın …
Bununla birlikte yaklaşık iki yıl boyunca yapılacak bu kesintiler gününün sonunda beceriksiz bir bakanın veya bürokratın almış olduğu yanlış bir kararları neticesinde zararın reçetesini ödemek için mi,
Yoksa 
Devletimin önemli ihtiyaçlarını karşılamak için mi kullanacaksınız bunları kalem kalem Halkla şeffaf bir şekilde açıklayın ki halk sizin samimi olduğunuza inansın,
Ve veya 
Yapılacak olan kesintilerin 
“Asgari ücretlinin maşşını yaşanır şartlara yükseltmek” için kulanılacak ibaresini aynı bakanlar kurulundan kararı olarak geçirin ki 
Bu halk samimiyetinize inanalım..
%20 gibi rakamları kesmeden önce,
kıb -tek  gibi önemli devlet kurumlarını zarara uğratan Hırsızı,arsıza,devleti soyanı ve veya  zarara uğratana hesap sormak adına sözde değil gerçekçi bir duruşla yargıya teslim edin ki halkımız sizlerin samimiyetinize inansın,
Vergi kaçıranı, rüşvetçiyi, Hırsıza,Arsıza hiç bir  bedel ödetilmesin, 
Sanki suçlu sadece kamu çalışanlarıymış gibi, 
Her defasında tekrar tekrar Elinize her fırsat geçtiğinde kamu emekçilerinin maaşını kesin,
Ayıptır günahtır yahu 
En küçük bir poşet bakkal alış verişin maliyeti 1500 TL’yi geçtiği
Bir depo akaryakıtın 2000 TL’ye ulaştığı şu günlerde halka yapmış olduğunuz bu Zulüm insanlık dışıdır..
Bu ülkede gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ortak hastalığı
her başı sıkıştığında “Taşın Altına herkes elini koyacak”yalanı ile bodro mahkumlarının ceplerine el atmasıdır,
Bu hastalığın tedavisi aslında belli ama kimse ne tedavi olmak ve veya ne de tedavi etmek istemiyor….
Tedavisi Ne mi ?
*Yandaşlara Affedilen vergiler 
*Yandaş sermayeye Vergi muafiyeti
*Devleti soyanları-Zara uğratanlara bedelini ödememesi
*Örtülü ödenekler
Ve 
*Siyasi partilerin katkı payları 
Devletimiz zararda mı ,
Ülkemiz bataklığa mı sürükleniyor
Bu taşın altına elimizi mi koymamız gerekiyor 
Ozaman korkmadan dim dik Yukarıdaki reçeteyi 
uygulayın ki
Samimiyetinize inanalım..
Ama gelin görün ki
Samimi Değilsiniz..

Saygı ve sevgilerimle 
Oğuz Köse

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport açıklaması!22 Temmuz 2022 Cuma 14:51
  • Münür Rahvancıoğlu: Kamuyu özele dövdürecekler22 Temmuz 2022 Cuma 14:39
  • TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt: ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu Artık Miadını Doldurmuştur.’22 Temmuz 2022 Cuma 14:35
  • Yıldırım Köyünde Yangın22 Temmuz 2022 Cuma 14:35
  • Mındıkoğlu: “Hükümet elini çalışanın cebine attı. Bu durumu kabul etmiyoruz.”22 Temmuz 2022 Cuma 14:33
  • Karaoğlanoğlu'nda İşyeri Hırsızlığı22 Temmuz 2022 Cuma 14:30
  • Erhürman: CTP'nin tek başına iktidarı yakındır22 Temmuz 2022 Cuma 14:24
  • Erhürman'dan kamu görevlilerinden %20 kesinti üzerine sorular....22 Temmuz 2022 Cuma 14:19
  • Kaldığı Lojmanda Ölü Olarak Bulundu22 Temmuz 2022 Cuma 14:18
  • Polisten Mağusa'da "dalga operasyonu"22 Temmuz 2022 Cuma 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti