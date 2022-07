Oğuz Köse'den öneri: Tüm maaşları 15 bin TL yapın

Oğuz Köse'nin açıklaması şöyle:

CUMHURBAŞKANI DAHİL TÜM MAAŞLARI 15BİN TL’ye SABİTLEYİN !!!

Kesinti 15 bin TL üzeri maaş alanlardan yapılacakmış..

Bence bu kararı,

Kamuda Ödenen

Cumhurbaşkanı’da dahil Maksimum maaş 15 bin TL olacak,

olarak kararı değişin ki

Bu halk ozaman sizlerin samimi olduğunuzu inansın …

Bununla birlikte yaklaşık iki yıl boyunca yapılacak bu kesintiler gününün sonunda beceriksiz bir bakanın veya bürokratın almış olduğu yanlış bir kararları neticesinde zararın reçetesini ödemek için mi,

Yoksa

Devletimin önemli ihtiyaçlarını karşılamak için mi kullanacaksınız bunları kalem kalem Halkla şeffaf bir şekilde açıklayın ki halk sizin samimi olduğunuza inansın,

Ve veya

Yapılacak olan kesintilerin

“Asgari ücretlinin maşşını yaşanır şartlara yükseltmek” için kulanılacak ibaresini aynı bakanlar kurulundan kararı olarak geçirin ki

Bu halk samimiyetinize inanalım..

%20 gibi rakamları kesmeden önce,

kıb -tek gibi önemli devlet kurumlarını zarara uğratan Hırsızı,arsıza,devleti soyanı ve veya zarara uğratana hesap sormak adına sözde değil gerçekçi bir duruşla yargıya teslim edin ki halkımız sizlerin samimiyetinize inansın,

Vergi kaçıranı, rüşvetçiyi, Hırsıza,Arsıza hiç bir bedel ödetilmesin,

Sanki suçlu sadece kamu çalışanlarıymış gibi,

Her defasında tekrar tekrar Elinize her fırsat geçtiğinde kamu emekçilerinin maaşını kesin,

Ayıptır günahtır yahu

En küçük bir poşet bakkal alış verişin maliyeti 1500 TL’yi geçtiği

Bir depo akaryakıtın 2000 TL’ye ulaştığı şu günlerde halka yapmış olduğunuz bu Zulüm insanlık dışıdır..

Bu ülkede gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ortak hastalığı

her başı sıkıştığında “Taşın Altına herkes elini koyacak”yalanı ile bodro mahkumlarının ceplerine el atmasıdır,

Bu hastalığın tedavisi aslında belli ama kimse ne tedavi olmak ve veya ne de tedavi etmek istemiyor….

Tedavisi Ne mi ?

*Yandaşlara Affedilen vergiler

*Yandaş sermayeye Vergi muafiyeti

*Devleti soyanları-Zara uğratanlara bedelini ödememesi

*Örtülü ödenekler

Ve

*Siyasi partilerin katkı payları

Devletimiz zararda mı ,

Ülkemiz bataklığa mı sürükleniyor

Bu taşın altına elimizi mi koymamız gerekiyor

Ozaman korkmadan dim dik Yukarıdaki reçeteyi

uygulayın ki

Samimiyetinize inanalım..

Ama gelin görün ki

Samimi Değilsiniz..

Saygı ve sevgilerimle

Oğuz Köse