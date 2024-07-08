Oğuz Köse’nin 40 asgari ücret cezayı 1’e düşürdüğü ve karşılığında indirimli ev aldığı iddia ediliyor!

Usulsüz çalışma izinleri nedeniyle tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse'nin, müfettişlerin bir inşaata yazdığı 40 asgari ücretlik cezayı 1’e düşürdüğü ve karşılığında indirimli ev aldığı iddia edildi.

“Suç Gelirlerinin Önlenmesi Yasası’na aykırı hareket”, “Görevini kötüye kullanma” ve “İrtikap” suçlarından tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne görevli Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, 28 Mart 2024 tarihinde tutukluluk duruşmasına çıkarılan Serdinç Maypa'nın iddiaları ve tasarrufunda ele geçirilen belgelerle ilgili mahkemenin verdiği soruşturma emri gereği yapılan araştırma sonucu Köse’ye ulaştıklarını söyledi.

Polis, 3 gün önce tutuklanan zanlıyla ilgili Çalışma Bakanlığı’na işlemler için başvuran firmalardan hediyeler istediğini; istediği ürünlerin markalarının fotoğraflarını firmalara gönderdiğini, hediye vermeyenlere ise baskı yaptığına yönelik ifadeler temin ettiklerini belirtti.

Polis memuru, zanlının işçi getirmek için başvuru yapan bir firmadan bin 850 dolar değerinde diz üstü bilgisayar talep edip aldığını, evine götürüp kişisel işleri için kullandığını hatırlattı.

Polis, zanlının evinde tutuklu olduğu süre içerisinde 2 kez arama yapıldığını, 33 adet 168 bin TL değerinde içki, 52 adet tahmini 150 bin TL değerinde puro tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının evinde ayrıca bir otelden aldığı 4 adet yastık bulunduğunu, bu yastıkları neden ve nasıl aldığına dair araştırma yapacaklarını, otelin sorumlusundan ifade alacaklarını kaydetti.

“40 ASGARİ ÜCRET CEZAYI 1’E DÜŞÜRDÜ… KARŞILIĞINDA 90 BİN STERLİNLİK EVİ 50 BİN STERLİNE ALDI”

Polis memuru, zanlının Çalışma Dairesi müfettişleriyle birlikte bir inşaata denetim yaptığını, müfettişlerin iş sağlığı ve güvenliğine aykırı unsurlar tespit ettiğini ve 40 asgari ücret ceza yazdığını belirtti. Polis, zanlının cezai işlemi kayda almayıp, daha sonra söz konusu firmaya bir asgari ücret ceza kestirerek, dosyaya koyduğunu açıkladı. Polis, zanlının söz konusu firmadan 90 bin sterlinlik evi 50 bin sterline aldığını söylediğine dair tanık ifadeleri temin edildiğini açıkladı.

“440 KESİM İŞÇİSİNİN İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN 50 BİN STERLİN ALDI”

Polis memuru, söz konusu firmadan bu yönde ifade alacaklarını da söyledi. Polis, portakal kesimin yapmak için ülkeye getirilen 440 kesim işçisinin işlemlerini hızlandırarak, 50 bin sterlin aldığına dair bilgi edindiklerini, bu yönde de soruşturma yapacaklarını ifade etti.

Polis, zanlının 440 işçiyle ilgili iddia üzerine lehine olabilecek isimler verdiğini, bu kişilerden ifade alacaklarını dile getirdi.

“ZANLININ BİR ŞAHISTAN HEDİYE TALEP ETTİĞİNE DAİR İDDİALAR VAR”

Polis, ayrıca Türkiye’de bulunan bir şahsın zanlının hediye talep ettiğine dair elinde kanıt olduğunu, ülkeye gelerek, verileri teslim edeceğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının tutuklu olduğu 3 günlük sürede 22 ifade aldıklarını belirtti. Şifreyi vermemesinden dolayı zanlının cep telefonunda inceleme yapılamadığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Polis, zanlıya para verdiği belirlenen bir kişinin arandığını da belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Savcı Senem Palabıyık, soruşturmanın devam ettiğini, yeni suçlar ortaya çıkabileceğini belirterek, ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise, tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.