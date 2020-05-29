Oğuz: Küresel salgın döneminde de üreticileri ayakta tutmaya çalıştık

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT’de katıldığı Sabah Haber programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Oğuz, içte üretim ve içte tüketim planlamasının, kendi kendine yetebilme için büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Ucuz olan herşeyi ithal edersek her sektör için geçerli olacak şekilde hazıra dayalı bir toplum yaratırız” diyen Oğuz, girdi maliyetlerinin fiyatları belirlediğini hatırlattı.

TC-KKTC arasında yapılan anlaşmaya değinen Oğuz, belirlenen rakamın belli görüşmelerden sonra ortaya çıkıp sektörlere göre dağıldığını anlattı.

Oğuz, tarım sektörünün hiç kapanmayan bir sektör olduğunu ve küresel salgın döneminde de üreticileri ayakta tutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, anlaşmayla ayrılan dilimlerin doğru yere gitmesinin çok önemli olduğunun da altını çizdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, patates fiyatlarıyla ilgili eleştiriler bulunduğunu ancak bunun nedeninin piyasadan kaynaklandığını kaydetti.

Oğuz, Yeşil Hat Tüzüğü’nün işlememesinin ve Türkiye’de de patates fiyatların aniden düşmesinin patatesin pazarlamasında dezavantaj oluşturduğunu anlattı.

Hal Yasa Önerisi’nin devamlı gündeme geldiğini ve gıda güvenliğiyle ilgili bir çalışma başlattıklarını belirten Bakan Oğuz, koronavirüs süreci nedeniyle bunların ertelendiğini ifade etti.