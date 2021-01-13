Oğuz, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Maliye Bakanı Oğuz yayımladığı mesajda; “Kıbrıs Türk halkının haklı davasının yılmaz savunucusu rahat uyu, egemenliğimizden ve bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyecek, kurduğun Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız” dedi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz mesajının devamında, “Hayatını Kıbrıs davasına adayan, son nefesine kadar halkının hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için mücadele veren, Türk milletinin yetiştirdiği büyük devlet adamlarından Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, Türk ulusu asla unutmayacak, verdiği varoluş mücadelesi, bıraktığı fikir ve eserler yeni nesillere de ışık tutup, yol gösterecek. O’nu daima rahmet ve şükranla anacak, onun haklı mücadelesinin eseri olan ülkemize (KKTC’ye) sahip çıkmaya devam edeceğiz. Seni her zaman özlem, rahmet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.