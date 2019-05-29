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Oğuz: Öncelikli hedef süt politikasının geliştirilmesi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın öncelikli hedefleri arasında ilk yapılacak olanın, Temmuz ayı itibarıyla süt politikasının geliştirilmesi olduğunu açıkladı.
Oğuz: Öncelikli hedef süt politikasının geliştirilmesi

Bakan Oğuz, sektörle ilgili çalışmalar yürütülürken, belli zümrelerin menfaat ve çıkarının değil, tüm paydaşların menfaat ve çıkarının gözetileceğini de vurguladı. Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

 

AVUNDUK: BERABER ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk,  Bakan Oğuz’un yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. KKTC’de hükümetlerin ortalama ömrünün 1,1 yıl olduğunu belirten Avunduk, “İnşallah bu hükümet ve sizin görev süreniz, sonuç alınana kadar uzun sürer. Sizinle beraber istişare içinde beraber çalışmaya hazırız” dedi. Avunduk,  sıkıntılı ve zor bir sürecin bulunduğunu ifade ederek, bunun aşılamayacak bir süreç olmadığını aktardı.

 

OĞUZ: TÜM PAYDAŞLARLA KARAR ALACAĞIZ

 

Bakan Oğuz, Oda’nın tarım ve hayvancılıkta etkin bir rol ve konumda bulunduğunu belirterek, sektörün sorunlarını bildiklerini, yakın işbirliği içerisinde olacaklarını ve Oda tarafından sunulan önerileri değerlendireceklerini kaydetti.

Sektörle ilgili öncelikli hedefleri bulunduğunu anlatan Bakan Oğuz, bunların birinci ve ikinci öncelikli hedefler olarak sıraya konup zamana yayılacağını, bunlar yapılırken sektörün sorunlarının çözümüne yönelik neler yapılabileceğini de gözönünde bulunduracaklarını dile getirdi. Karar alırken tek başlarına hareket etmeyeceklerinin altını çizen Bakan Oğuz, “Tüm paydaşlarla gerek Hayvancılar Birliği gerek Bakanlık gerek sizinle bir masa etrafında ülkemiz adına en uygun kararı almak için çalışacağız. Hem üretici hem imalatçı hem hayvancı hem de tüketiciyi koruyacak bir sistem olacak. Biz, işletene ya da iş yapana göre değil, karşısında iş, hizmet alana göre de politika saptamak zorundayız ”dedi.

Bakan Oğuz, her zaman diyaloğa açık olduklarını vurgulayarak, “Önemli olan sektörlerin hepsinde doğru hamleleri, doğru zamanda yapmaktır. En iyiyi biz bilmiyoruz. Öyle bir iddiamız yok. Biz, bildiklerimizi paylaşmak istiyoruz; daha iyi nasıl yaparızı da sizlerle beraber yapmak istiyoruz. Sorunların bazılarıyla ilgili uzun soluklu bir süreç var ve vakit kaybetmeden adım atmalıyız. Biz elimizden geleni yapacağız; işbirliği içinde olacağız” diye konuştu.

Ülkenin hem tarım hem de hayvancılık politikası olması gerektiğini söyleyen Bakan Oğuz, bakanların değişebildiğini ancak göreve kim gelirse gelsin, herkesin  devlet politikasını yürütmesi gerektiğini ve  kendisinin de  bu  düşünce içerisinde çalışacağını aktardı.  Bakan Oğuz, çalışmalar yürütülürken, belli zümrelerin menfaat ve çıkarının değil, tüm paydaşların menfaat ve çıkarının gözetileceğini de vurguladı.

 

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