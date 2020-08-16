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Oğuz: Ormanlar milli değerlerimizdir, hep birlikte koruyalım

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Oğuz: Ormanlar milli değerlerimizdir, hep birlikte koruyalım
Oğuz: Ormanlar milli değerlerimizdir, hep birlikte koruyalım

Tatlısu’da Zambak Tatil köyünün yaklaşık 1 kilometre güney kısmındaki arazide bugün saat 14.45 civarında yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu 15 dönümlük alan içerisinde bulunan yabani zeytin ağaçları, harup ve ardıç ağaçları ile makilik alan yandı.

Yangına polis, itfaiye ve orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti.

Olay yerinde incelemelerde bulunanTarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, sorumsuzca davranan bazı kişilerce bölgede piknik amaçlı yakılan ateş sonrası yangın meydana geldiğini, olay sonrası 15 dönümlük 2 hektarlık alanın yandığını belirtti.

Oğuz bunun bir duyarsızlık örneği olduğunu vurgulayarak, ormanların milli değerlerimiz olduğunu ifade etti ve ormanların hep birlikte korunması dileğinde bulundu.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, yaşanan olayın büyük bir sorumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, vatandaşlara ormanlık alanlarda piknik yapmamaları çağrısında bulundu.

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