Oğuz Özyalçın Vakfı’ndan yaşlılar haftasında anlamlı ziyaret!

18-24 Mart tarihleri arasında kutlanmakta olan Yaşlılar Haftası dolayısıyla Oğuz Özyalçın Vakfı, Lapta
Huzurevi’ne anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.
Ülkemizin hayırsever, yaptığı işler ile adından hala gurur ile söz ettiren değerli iş insanı Merhum Oğuz
Özyalçın adına 2021 yılında hayata geçirilen Oğuz Özyalçın Vakfı yaşamın en temel gereksinimleri
arasında olan Eğitim, Sağlık, Spor, Çevre ve Kültür alanlarının gelişimine katkı sağlayarak, ülkemizin
daha hızlı gelişmesine destek olmayı ve sürdürülebilir projeler ile fayda sağlamayı amaçlamaktadır.
Toplumsal Sosyal Sorumluluk anlayışına özel önem göstermeye devam eden Oğuz Özyalçın Vakfı
Lapta Huzurevi sakinleri ile Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde sağlıklı yaşlanma ve yaşlılık
döneminde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyip; bu farkındalığa
katkı sağlamak amacıyla Lapta Huzurevi’nde bir yemek organizasyonu gerçekleştirdi.
Özyalçın Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Sorumlusu Pınar Kutal Akar, İnsan Kaynakları
Sorumlusu Tuğba Karaçam Tan ve Üst Düzey Yönetici Asistanı İlknur Lambasuyucu ilgili etkinlikte huzurevi sakinleriyle tek tek selamlaşarak; huzurevi sakinleri ile yemekte sohbet ederek unutulmaz anılar biriktirdiler.
Lapta Huzurevi Sorumlusu Ahmet Sakinoğlu, Huzurevi’nde 31 kişinin kaldığını belirterek, en büyük
amaçlarının yaşlıları daha mutlu ve hayata bağlayacak şekilde topluma kazandırmak olduğunu
söyledi. Sakinoğlu bu vesile ile ; Oğuz Özyalçın Vakfı’nın katkı ve duyarlılıkları için teşekkürlerini
sundu.
Oğuz Özyalçın Vakfı; içinde yaşadığımız toplumu ve doğayı iyileştirmek için çevresel, kültürel ve sosyal
gelişmeye destek olmayı hedefleyerek ‘‘hep birlikte daha iyi bir gelecek kurmak mümkün’’ sloganıyla
vakıf projelerini sivil toplum, kurum ve kuruluşlar arasında köprüler oluşturarak gerçekleştirmeyi
hedefleyerek çalışmalarına devam edeceklerini kaydettiler.
Oğuz Özyalçın Vakfı; ‘‘18 -24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle siz değerli büyüklerimize sağlık,
huzur ve esenlikler diliyoruz. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan siz değerli büyüklerimizin
Yaşlılar Haftası Kutlu Olsun’’ mesajını ileterek; ilgili etkinlik toplu anı fotoğrafı ile ölümsüzleştirildi.
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