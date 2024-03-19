Oğuz Özyalçın Vakfı’ndan yaşlılar haftasında anlamlı ziyaret!

18-24 Mart tarihleri arasında kutlanmakta olan Yaşlılar Haftası dolayısıyla Oğuz Özyalçın Vakfı, Lapta Huzurevi’ne anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.

18-24 Mart tarihleri arasında kutlanmakta olan Yaşlılar Haftası dolayısıyla Oğuz Özyalçın Vakfı, Lapta

Huzurevi’ne anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkemizin hayırsever, yaptığı işler ile adından hala gurur ile söz ettiren değerli iş insanı Merhum Oğuz

Özyalçın adına 2021 yılında hayata geçirilen Oğuz Özyalçın Vakfı yaşamın en temel gereksinimleri

arasında olan Eğitim, Sağlık, Spor, Çevre ve Kültür alanlarının gelişimine katkı sağlayarak, ülkemizin

daha hızlı gelişmesine destek olmayı ve sürdürülebilir projeler ile fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Toplumsal Sosyal Sorumluluk anlayışına özel önem göstermeye devam eden Oğuz Özyalçın Vakfı

Lapta Huzurevi sakinleri ile Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde sağlıklı yaşlanma ve yaşlılık

döneminde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyip; bu farkındalığa

katkı sağlamak amacıyla Lapta Huzurevi’nde bir yemek organizasyonu gerçekleştirdi.

Özyalçın Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Sorumlusu Pınar Kutal Akar, İnsan Kaynakları

Sorumlusu Tuğba Karaçam Tan ve Üst Düzey Yönetici Asistanı İlknur Lambasuyucu ilgili etkinlikte huzurevi sakinleriyle tek tek selamlaşarak; huzurevi sakinleri ile yemekte sohbet ederek unutulmaz anılar biriktirdiler.

Lapta Huzurevi Sorumlusu Ahmet Sakinoğlu, Huzurevi’nde 31 kişinin kaldığını belirterek, en büyük

amaçlarının yaşlıları daha mutlu ve hayata bağlayacak şekilde topluma kazandırmak olduğunu

söyledi. Sakinoğlu bu vesile ile ; Oğuz Özyalçın Vakfı’nın katkı ve duyarlılıkları için teşekkürlerini

sundu.

Oğuz Özyalçın Vakfı; içinde yaşadığımız toplumu ve doğayı iyileştirmek için çevresel, kültürel ve sosyal

gelişmeye destek olmayı hedefleyerek ‘‘hep birlikte daha iyi bir gelecek kurmak mümkün’’ sloganıyla

vakıf projelerini sivil toplum, kurum ve kuruluşlar arasında köprüler oluşturarak gerçekleştirmeyi

hedefleyerek çalışmalarına devam edeceklerini kaydettiler.

Oğuz Özyalçın Vakfı; ‘‘18 -24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle siz değerli büyüklerimize sağlık,

huzur ve esenlikler diliyoruz. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan siz değerli büyüklerimizin

Yaşlılar Haftası Kutlu Olsun’’ mesajını ileterek; ilgili etkinlik toplu anı fotoğrafı ile ölümsüzleştirildi.