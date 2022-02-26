Oğuz: Sorunları Biliyoruz; Çözüm İçin Çalışıyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Bakan Oğuz, bakanlık yetkilileriyle birlikte Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Bakan Oğuz, bakanlık yetkilileriyle birlikte Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti.



Görüşmede hayvancılık sektöründeki sıkıntılar, akaryakıt ve hammadde fiyatlarındaki artış, yem maliyetleri ve küçükbaş hayvan üreticisinin desteklenmesi konuları görüşüldü.

OĞUZ

Bakan Oğuz, son iki yıldır yaşanan Covid salgını nedeniyle ekonomilerin dalgalandığını ve bu dalgalanmanın ülkemizi de olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Bu dönemde yem fiyatlarının arttığını, üreticinin üretimden kopmaması için eldeki imkânlar çerçevesinde destek verildiğini anımsattı.

Sütün pazarlanmasının ve fiyatlandırmanın önemli olduğunu ifade eden Bakan Oğuz, girdi maliyetlerini düşürmek için Bakanlığın destek olmaya çalışacağını kaydetti.

“Sorunları biliyoruz bunların çözümü için çalışıyoruz” diyen Bakan Oğuz, üreticiye destek vermeye devam edeceklerini belirtti.



Ülkede arpa sıkıntısı yaşanmaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Bakan Oğuz, mayıs ayına yetecek kadar arpa olduğunu kaydetti. Oğuz, mayıs ayı sonrasında da kendi ürünümüzün çıkacağını ifade etti.

NAİMOĞULLARI

Mustafa Naimoğulları, 2021’in sıkıntılı bir yıl olduğunu, girdi maliyetlerinin düşürülmemesi halinde, üretimin sıkıntıya gireceğini belirtti. Naimoğulları, hammadde fiyatlarının da arttığına işaret ederek, süt fiyatlarında düzenlemeye gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Küçükbaş hayvan üreticisinin desteklenmesi konusunu da gündeme getiren Naimoğulları, Bakanlık için ek bütçe oluşturulması gerektiğini belirtti. Ülkede arpa kullanımın en az olduğu döneme girildiğini işaret eden Naimoğulları, nisan ayına kadar yetecek arpa bulunduğunu söyledi. Mayıs ayı itibarıyla da yerli üretim arpa fiyatlarının ele alınması yönündeki talebini aktardı.