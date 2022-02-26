  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Oğuz: Sorunları Biliyoruz; Çözüm İçin Çalışıyoruz

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Bakan Oğuz, bakanlık yetkilileriyle birlikte Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti.
Oğuz: Sorunları Biliyoruz; Çözüm İçin Çalışıyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Bakan Oğuz, bakanlık yetkilileriyle birlikte Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti.


Görüşmede hayvancılık sektöründeki sıkıntılar, akaryakıt ve hammadde fiyatlarındaki artış,  yem maliyetleri ve küçükbaş hayvan üreticisinin desteklenmesi konuları görüşüldü.

 

 

OĞUZ

Bakan Oğuz, son iki yıldır yaşanan Covid salgını nedeniyle ekonomilerin dalgalandığını ve bu dalgalanmanın ülkemizi de olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Bu dönemde yem fiyatlarının arttığını, üreticinin üretimden kopmaması için eldeki imkânlar çerçevesinde destek verildiğini anımsattı.

Sütün pazarlanmasının ve fiyatlandırmanın önemli olduğunu ifade eden Bakan Oğuz, girdi maliyetlerini düşürmek için Bakanlığın destek olmaya çalışacağını kaydetti.

 

“Sorunları biliyoruz bunların çözümü için çalışıyoruz” diyen Bakan Oğuz, üreticiye destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
 

Ülkede arpa sıkıntısı yaşanmaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Bakan Oğuz, mayıs ayına yetecek kadar arpa olduğunu kaydetti. Oğuz,  mayıs ayı sonrasında da kendi ürünümüzün çıkacağını ifade etti.

 

75aa21b8-280e-421a-8524-1d7d64971299.jpeg

NAİMOĞULLARI

Mustafa Naimoğulları, 2021’in sıkıntılı bir yıl olduğunu, girdi maliyetlerinin düşürülmemesi halinde, üretimin sıkıntıya gireceğini belirtti. Naimoğulları, hammadde fiyatlarının da arttığına işaret ederek, süt fiyatlarında düzenlemeye gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

 

Küçükbaş hayvan üreticisinin desteklenmesi konusunu da gündeme getiren Naimoğulları, Bakanlık  için ek bütçe oluşturulması gerektiğini belirtti. Ülkede arpa kullanımın en az olduğu döneme girildiğini  işaret eden Naimoğulları, nisan ayına kadar yetecek arpa bulunduğunu söyledi. Mayıs ayı itibarıyla da yerli üretim arpa fiyatlarının ele alınması yönündeki talebini aktardı.

 

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüfeği atıp kaçtı25 Şubat 2022 Cuma 22:45
  • Tatar:Hiçbir savaşın sonucu, masum çocukların ve bebeklerin ölmesinden daha değerli değildir25 Şubat 2022 Cuma 21:59
  • Boğaz'da kaza25 Şubat 2022 Cuma 21:37
  • Şok! CTP eski vekiline Türkiye’ye giriş yasağı!25 Şubat 2022 Cuma 21:11
  • Erhürman: “Doğru Fikrin Bir Numaralı Destekçisi Biz Oluruz, Yeter Ki Samimi Olun”25 Şubat 2022 Cuma 20:05
  • KKTC’de 400 Pozitif Vakaya Rastlandı, 382 Kişi Taburcu Edildi25 Şubat 2022 Cuma 20:04
  • Tatar: Diplomasi ve Diyaloğun İvedilikle Galip Gelmesini Temenni Ediyorum25 Şubat 2022 Cuma 18:52
  • Bakan Oğuz, Sivil Savunma Başkanı Karaca’yı Kabul Etti25 Şubat 2022 Cuma 18:02
  • 58 Ürünün Denetim Sonuçları Temiz Çıktı25 Şubat 2022 Cuma 17:45
  • Tatar: KKTC Bir Gerçektir ve Var Olmaya Devam Edecektir25 Şubat 2022 Cuma 17:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti