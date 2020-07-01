  • BIST 115.213
  • Altın 392,017
  • Dolar 6,8502
  • Euro 7,6780
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Oğuz, sütünü döken üreticiyi ziyaret etti

» »
Oğuz, sütünü döken üreticiyi ziyaret etti
Oğuz, sütünü döken üreticiyi ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, kendi özel nedenlerinden dolayı sütünü dökerek eylem yapan Tuzla köyündeki hayvan üreticisi Yusuf Yarseven’i ziyaret etti.

Bakan Oğuz, Yarseven’in sorunlarını hakkında bilgi alarak, her zaman üretimin, üreticinin ve emeğin yanında olduklarını söyledi.

Bakan Oğuz, salgın süresince birçok ülkede sütlerin dökülmesine rağmen, Bakanlığın üreticiden almış olduğu sütü dökmemek için mücadele verdiğini ve bir damla sütü dahi dökmediklerini belirterek, üreticinin ayakta kalmasını ve üretimin devam etmesini sağladıklarını ifade etti.

Bakan Oğuz, bu nedenle üreticinin sütünü dökmesinden dolayı duymuş olduğu üzüntüyü dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıcaklık 41 dereceye yükseliyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:00
  • GÜÇ-SEN başkanlığına Abdullah Özdoğan seçildi01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:59
  • Maliye Bakanlığı:Ödemelerde mali sıkıntı yaşanmadı01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:59
  • Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel atış alanında uçaksavar atışları yapılacak01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:57
  • Oğuz, sütünü döken üreticiyi ziyaret etti01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:56
  • Hatalı Şerit Değiştirdi, Motorsikletli ile Çarpıştı.01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:50
  • Arazi Yangını01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:40
  • Restoranda 'bana yemek yapmadın' kavgası: 1 yaralı01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:20
  • Erhürman: "Gösterilmesi gereken ciddiyetin onda biri dahi gösterilmedi"01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:15
  • KIB-TEK, Mağusa ve İskele Bölgesindeki Bazı Köy Ve Yerlere Yarın 9 Saat Elektrik01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti