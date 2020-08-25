Bugün rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kalıdırılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, taburcu edildi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan BRT muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başdönmesi şikayeti ile hastaneye başvuran Bakan Oğuz’a gerekli tetkikler yapılarak taburcu edildiğini belirtti.
Dursun Oğuz’a Kulak- Burun-Boğaz bölümünde de tetkik yapılmıştı.
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