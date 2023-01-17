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Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile görüşecek

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Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile görüşecek
Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile görüşecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, beraberindeki heyetle bu sabah Ankara’ya gitti.

Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile görüşecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.

Oğuz’un ziyareti iki gün sürecek.

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