Cumhuriyet Meclisinde ilk olarak 62. madde tahtında konuşmalar yapıldı.

ÖZYİĞİT

Bu bölümde ilk olarak TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit “Kıbrıs sorunu” üzerine konuşmak üzere kürsüye çıktı. Konuşmasına eğitim konusuna değinerek başlayan Özyiğit, bugün 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili son durumun ne olduğunu sordu.

Özel okullar tam randımanlı çalışırken bugün devlet okullarının çoğunda yüz yüze eğitim yapılamadığını kaydeden Özyiğit, sendikalarla bir uzlaşı noktası aranıp aranmadığını sordu.

Kendisinin de yüz yüze eğitimden yana olduğunu ifade eden Özyiğit, öte yandan hükümetin aşı olmadan yüz yüze eğitim olmayacak dediğini, bu nedenle sendikaların da aşı beklediğini dile getirdi.

Son günlerde düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı tutuklamalar yapıldığını dile getiren Özyiğit “ağzını açana, eleştirene gözdağı vereceksiniz, tutuklayacaksanız böyle olmaz” ifadelerini kullandı.

Müzakereler bağlamında, gerçekleşmesi mümkün olmayan taleplerde bulunulduğunu söyleyen Özyiğit, iki bölgeli iki toplumlu siyasal eşitliğe dayalı çözüm kapsamında müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini belirtti.

“İLHAK YAKLAŞIMI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL…UBP’NİN GÖRÜŞÜ BU YÖNDE Mİ”

UBP MYK üyesi Özer Kanlı’nın ilhak konusundaki açıklamalara işaret eden Özyiğit, bunun kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını söyledi. Egemen eşitlikten bahsedilirken bir anda ilhak söylemlerine gidildiğini ifade eden Özyiğit “ne birilerine yama ne bilirlerine ilhak asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir” dedi.

Kıbrıs müzakerelerinde parametrelerin belli olduğunu kaydeden Özyiğit, o doğrultuda kısa sürede bir federal çözüme gidilmesi gerektiğini dile getirdi, bunu isteyenleri “Ruma yamanmak istiyorlar” diye suçlamanın asla kabul edilemeyeceğini anlattı.

Özyiğit, Başbakan Saner’e UBP’nin görüşünün ilhak yönünde olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine yerinden söz alan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Kanlı’nın açıklamasının tam olarak bu şekilde olmadığını söyledi.

AMCAOĞLU: “ÜST KOMİTE KARARLARI UYGULANSIN DİYENLER BUGÜN BİZİ ELEŞTİRİYOR”

Daha sonra cevap vermek üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu kürsüye çıktı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar çerçevesinde bu kararların alındığını belirten Amcaoğlu, kendilerine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uygulansın diyenlerin bugün kendilerini eleştirdiğini anlattı.

Sınavlar için yüz yüze eğitimin önemine işaret eden Amcaoğlu, takip edilecek tek kurumun Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi olduğunu, bu konudaki açıklamaların ortada olduğunu kaydetti.

Sadece sınavlar için değil, pedagojik, sosyolojik ve psikolojik açıdan yüz yüze eğitimin önemli olduğunu anlatan Amcaoğlu, daha aşılama yapılmazken Milli Eğitim Bakanlığının sadece öğretmenler değil, okul görevlilerinin de aşılanması için gerekli listeleri gönderdiğini dile getirdi.

Sağlıkçıların kararları çerçevesinde belirli yaş grubunun aşılanması sonrası okulların açılmasıyla ilgili takvimin hazırlandığını ve buna göre hareket edildiğini belirten Amcaoğlu, daha sendikalar aşılanmadan bahsetmezken kendisinin bu konuyla ilgilenmeye başladığını anlattı.

Amcaoğlu’nun konuşması sırasında CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın süre konusunda uyarıda bulunması üzerine Bakan Amcaoğlu kürsüden indi. Bunun üzerine Meclis’te sözlü tartışma yaşandı.

ÖZERSAY: “SORUN AŞI KONUSUNDA BEKLENTİ YARATILMASI SONUCU ORTAYA ÇIKTI”

Daha sonra HP Genel Başkanı Kudret Özersay “UBP’nin ülkeyi yönetememesi” başlıklı konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na, şu an yapılan uygulamanın doğru olduğunu, ancak sorunun aşı konusunda beklenti yaratılması sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

Öğretmenlere aşılama olmadan eğitim yapılmayacak mesajı verildiği için gelinen noktada özel okullarla devlet okulları arasında bir adaletsizlik meydana geldiğini ifade etti.

Yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararın doğru olduğunu vurgulayan Özersay, bu doğru kararın daha önce yapılan açıklamalar nedeniyle uygulamadığını dile getirdi.

Türkiye’den kaynak aktarımı olup olmadığını soran Özersay, olmadıysa borçlanmaya mı gidileceğini, gidilecekse nasıl bir yol izleneceğini sordu.

İlhak tartışmaları konusunda ise, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kaderini tayin etme hakkının, en az Kıbrıslı Rumlar kadar kendi devletine sahip olma hakkının olduğunu anlattı.

KKTC’ye kurumlarıyla sahip çıkmanın önemine işaret eden Özersay, bu tartışma üzerinden ülkenin kutuplaştırılmasına çalışıldığını da belirtti.

“SANATÇILAR FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREMEZKEN, DİZİ ÇEKİMİNDE BU KURALLARA UYULMADIĞI GÖRÜLÜYOR”

Ülkede çekilen TRT dizisine değinen Özersay, ülkede sanatçılar faaliyetlerini sürdüremezken, dizi çekiminde bu kurallara uyulmadığının görüldüğünü kaydetti.

Özersay, 1 Nisan’da kapalı alanda bir gala gecesi düzenleneceği haberlerine değinerek, Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun önce seyirci olmayacak denmesi sonra provalarla ilgili kurallar nedeniyle monologlardan oluşan bir oyun hazırladığını ve online olarak sahnelediğini anlattı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun ülkede alınan kurallara uyduğu için bu kısıtlamalarla sanatını icra etmeye çalışırken, dizi için verilen izinlere işaret eden Özersay, “kurallar bazı sanatsal faaliyetleri, bazı insanları kapsamıyor mu” diye sordu.

Bazı sanatçıların işini icra etmediği takdirde para kazanamayacak noktada olduğuna da işaret eden Özersay, örneğin eğlence mekanlarında müzik yapanların büyük sıkıntı içinde olduğunu anlattı.

Özersay eğer kurallar bu müzisyenler için geçerli kılınır ancak dizi için geçerli kılınmazsa devlete olan güvenin sarsılacağına işaret etti.

OĞUZ: “TÜRKİYE’DEN BEKLENEN KAYNAK HENÜZ GELMEDİ… MERKEZ BANKASINDAN 200 MİLYON TL AVANS ALINACAK”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Türkiye’den beklenen kaynağın henüz gelmediğini, tüm Maliye gelirleri toplanarak bugünkü mükellefiylerlerin yerine getirileceğini kaydeden Oğuz, Çarşamba günkü ödemeler için Merkez Bankasından 200 milyon TL’lik avans alınacağını anlattı.

ERHÜRMAN

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 62. madde kapsamında söz aldı. Erhürman konuşmasının başında 62. madde tahtında yapılan konuşmalara yanıtlarla ilgili geçen haftalarda alınan karara işaret etti, bugün yapılan tartışmaya değindi.

Cuhmurbaşkanlığı makamının, “ne zaman ne söyleyeceği, nerede patlayacağı bilinmeyen bir mayın gibi” işlev gördüğünü söyleyen Erhürman, bir şehit ailesinin yaptığı törenle ilgili yapılan açıklamaya değindi.

Bu açıklamanın, Cumhurbaşkanlığı makamının yürürlükteki yasadan bihaber olduğunu gösterdiğini kaydeden Erhürman, bu yasanın şehit ailesine bu konuda insiyatif sağladığını ifade etti.

Yasaya uygun uygulamadan Cuhmurbaşkanının neden rahatsız olduğunu soran Erhürman, “Meclisin bu makamı aklı selime davet etme zamanı gelmiş demektir” dedi.

Konuyla ilgili, cenazesi yapılan şehitlerin de akrabası olan CTP Milletvekili Asım Akansoy’un açıklamasının twitterden paylaşılarak linç girişiminde bulunulduğunu da dile getiren Erhürman, terbiye ve ahlak sınırlarının aşıldığını söyledi.

ERHÜRMAN ŞEHİT YAKINLARINDAN ÖZÜR DİLENMESİNİ İSTEDİ

“Herkes silkinsin kendine gelsin, bu memleket sosyal medyadaki likeler üzerinden sahiplenilecek bir ülke değildir” diyen Erhürman şehit yakınlarından özür dilenmesini istedi.

Kıbrıslı Türklerin düşünce özgürlüğü konusunda hoşgörülü olduğunu, bununla da gurur duyduğunu kaydeden Erhürman, bunun herkes tarafından bilindiğini, tüm siyasilerin her dönem okuduğunda rahatsız olduğu itham ve eleştirilerle karşı karşıya kaldığını ancak daha önce şimdi yapıldığı gibi polise şikayette bulunulmadığını anlattı.

“Bu ülkenin kültürel kodlarında böyle bir şey mümkün müdür” diye soran Erhürman, twitterde yapılanla ülke dışından insanların ülke insanını linç etmesine çalışıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanının federasyon görüşmeyi, “Ruma yama olmakla” eş tutup”, “vatana ihanetle” eş tutacak açıklamalar yaptığını söyleyen Erhürman, önceki cumhurbaşkanlarının federasyon görüştüğünün farkında olup olmadığını sordu.

“KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİYLE İLGİLİ KARARLAR SADECE KIBRISLI TÜRKLER İÇİN Mİ GEÇERLİ”

Ülke sanatçısının bir yıldır büyük sıkıntılar yaşadığına işaret eden Erhürman, öte yandan kapalı mekanda çok sayıda insan katılımıyla gala düzenleneceğini belirtti.

Kültür sanat faaliyetleriyle ilgili kararlar sadece Kıbrıslı Türkler için mi geçerlidir diye soran Erhürman, bunun kabul edilebilir olmadığını ifade etti, memleketin sinirlerin her geçen gün daha fazla gerildiği bir noktaya savrulduğunu anlattı.

Eğitim konusuna da değinen Erhürman, meselenin yapılması gereken uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Yapılan uygulamaların gerek eğitim gerek fırsat eşitliği konusunda ne gibi sonuçlar doğurduğunun farkında olunmadığını kaydeden Erhürman, yüz yüze eğitim olmasın diyen kimse olmadığını anlattı.

Hükümetin aşılama tamamlanmadan eğitime başlanmayacak dediğini kaydeden Erhürman, madem yüz yüze eğitim açıklamasına ters düşen bir karar alındı neden ilgili sendikalarla bir araya gelerek bu konunun görüşülmediğini sordu.

“YÜZ YÜZE EĞİTİME KİMSE KARŞI OLMASA DA EĞİTİM BAŞLATILAMADI”

Gelinen noktada gelen öğrenci sayısının az, öğretmen sayısının daha da az olduğunu anlatan Erhürman, yüz yüze eğitime kimse karşı olmasa da eğitimin başlatılamadığını ifade etti.

Erhürman yapılanlar sonucu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğiyle, öğretmenlerin de karşı karşıya getirildiğini ifade etti.

SANER

Ardından Başbakan Ersan Saner cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Ülkedeki eleştirilere karşı herkesin hoşgörülü olduğunu, kendisinin de politikaya girdi gireli bir çok eleştiriye maruz kaldığını anlattı.

“CUMHURBAŞKANI TATAR’I 5+BM ÖNCESİ MECLİS’E DAVET ETME ARZUSUNDAYIZ”

Öte yandan yapılan eleştirilerin de bir sınırı olması gerektiğini düşündüğünü, siyasilerin ailelerinin olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyleyen Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 5+BM öncesi Meclis’e davet etme arzusunda olduklarını anlattı.

Bugün ifade edilen birçok konunun Cumhurbaşkanı Tatar tarafından cevaplanması gereken hususlar olduğunu söyleyen Saner, o toplantıda bu soruların kendisine yöneltilebileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde UBP’nin iki egemen devlet görüşünü ortaya koyduğunu ve Cumhurbaşkanının bu çerçevede seçildiğini anlatan Saner, UBP olarak, 5+BM konusunda, Cumhurbaşkanı Tatar’la aynı görüşte olduklarını da ifade etti.

İki egemen eşit devlet dışında tüm çözüm modellerinin bugüne kadar ciddi zaman kaybı yarattığı düşüncesinde olduklarını anlatan Saner, toplumdan da bu yönde destek alarak seçildiklerini anlattı.

Müzisyenlerin kapatmayla oluşan gelir kaybı nedeniyle yapılan ödemelere işaret eden Saner, bunun daha fazla olmasını dilediklerini ancak maaş ödemek için bile borçlanılan bir durumda olunduğuna işaret etti.

“FİLM GALASI PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE, TANITIM AMAÇLI YAPILACAK, SEYİRCİ OLMAYACAK”

Film galası konusuna da yanıt veren Saner, kamu sınavlarının yapılmasının sağlandığını, restoranların belirli şartlarda çalışmasına izin verildiğini, HP kurultayının yapıldığını, pandemi hastanesinin açılışının yapıldığını, Meclis toplantılarının sürdüğünü belirterek film galasının da pandemi kuralları çerçevesinde, tamamen tanıtım amaçlı yapılacağını kaydetti, seyirci olmayacağını anlattı.

Galaya kaç kişinin katılacağının henüz bilinmediğini söyleyen Saner, bu hafta alınan kararlarla sanatçıların prova yapmasına da izin verildiğini kaydetti.