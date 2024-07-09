Oğuz: Tutuklular mahkemeye kelepçesiz getirilebilecek

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 26 Haziran tarihinde yapılan değişiklik ile tutukluların artık mahkemeye kelepçesiz getirilebileceğini açıkladı.

Oğuz, adam öldürme suçu hariç diğer suçluların sorumlu amirin talimatı ile kelepçesiz mahkemeye getirilebileceğini ifade etti.

Mecliste konuşan Oğuz “26 Haziran 2024 tarihinden itibaren Tutuklu Kişilerin Sevk ve Taşınması Emirnamesi’nde değişikliğe gidildi. Somut olayın özelliğine göre, ilgili polis amirinin talimatı ile tahammülden adam öldürme suçu hariç tutuklu kelepçesiz bir şekilde sevk edilebilecek.” dedi.