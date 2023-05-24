Oğuz: Ülke genelinde ilk kez 6 deniz koruma alanı ilan edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Alagadi Çevre Koruma Bölgesi’nde bulunan Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği Ana İstasyonu’nu ziyaret ederek, dernek çalışanlarıyla bir araya geldi.

23 Mayıs Dünya Kaplumbağa Günü’nde gerçekleşen ziyarette, Bakan Oğuz, “Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü” kapsamında oluşturulan deniz koruma alanları hakkında bilgi verdi.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Damla Beton, tüzükle, Alagadi Çevre Koruma Bölgesi'!nin, aynı zamanda deniz koruma alanı haline getirilmesinin, kaplumbağa ve birçok deniz canlısının korunarak, sayılarının artmasını, artan balık sayısının da sürdürülebilir balıkçılık yapılmasını sağlayacağını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da geçen hafta Balıkçılık Yasası çerçevesinde yürürlüğe giren Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü’yle ülkede karada oluşturulan koruma alanları yanında ilk kez 6 deniz koruma alanı ilan edildiğini söyledi.

Tüzükle, çevre koruma bölgelerinde deniz canlılarının korunması, sayı, çeşitlilik ve habitat alanlarının artmasına katkı sağlayacak deniz koruma alanları yaratıldığını ifade eden Oğuz, böylece çevre koruma bölgelerinde deniz kara bütünselliğinin sağlandığını vurguladı. Bakan Oğuz, tüm kesimlerin görüşleriyle hazırlanan tüzükte, amatör balıkçılığa yönelik açılımların da bulunduğunu da kaydetti.

Ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ta, deniz üretimlerinde, profesyonel mesleki balıkçılıktan çok fazla yararlanılamadığını dile getiren Oğuz, ilgili birlik ve kooperatiflerle bunu geliştirmek için yaptıkları altyapı yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Bütünsellik içinde, bir yandan çevre ve canlı türlerinin korunması, diğer yandan profesyonel balıkçılığın gelişmesi, denizlerden daha fazla faydalanılması, daha fazla gelir elde edilmesi, halkın deniz ürünleriyle daha fazla buluşması için çalıştıklarını dile getiren Oğuz, tüzüğün bu çerçevede oluştuğunu belirtti.

Bakan Oğuz, çevrenin deniz canlıların ve habitatların korunmasında vatandaşların duyarlılık ve bilincinin önem taşıdığına vurgu yaparak, topluma duyarlılık çağrısında bulundu. Tüzükle oluşturulan deniz koruma alanlarından Alagadi, ve Gazimağusa Gülseren bölgeleri deniz içi ve olta balıkçılığına kapanırken, Lefke Gemikonağı Ömerli, Alsancak Mare Monte, İskele piknik alanı karşısı, Yenierenköy eski liman bölgeleri, deniz içi avlanmaya kapalı, oltayla avlanmaya açık olacak.