Oğuz: Ülke Olarak İstikrarlı Bir Hükümete İhtiyacımız Var

Maliye Bakanı Dursun Oğuz sosyal medya üzerinden ‘’emeklilerin ve sosyal sigorta emeklilerin maaşlarının ödenmeyeceği’’ konusunda yapılan eleştirilere cevap vererek, ‘’şu an 13. maaşları ödeyecek noktadayız, fakat emekliler ve sosyal sigorta emeklilerinin 13. maaşları için bir kaynak sıkıtımız oluştu ve gidermeye çalışıyoruz, bununla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir, bugün içerisinde bu sorunu çözeceğiz’’ Açıklamalarında bulundu.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Protoolü’nde geciken bazı ödemeler olduğunu ve bu yüzden bazı ödemelerin geciktiğini söyledi. Oğuz Pazartesi gününden itibaren kaynak akışının sağlandığını ve dün itibarı ile ödemelere başlandığını belirtti. Bu kaynağın Kuzey Kıbrıs bütçesi için çok önemli olduğunu savunan Oğuz, 2021 yılında ek bütçe yapamadıklarını ve bazı sorunlar yaşandığını söyledi. Daha önce yapılan ziyaretler çerçevesinde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın kendilerine bu konuda da yardımcı olacağını belirten Oğuz, Covid destekleri adı altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesine ekstara kaynak akatrımının da yapıldığını söyledi. Bu desteğin tarım ve sağlık alanında önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Oğuz, daha önce 50 milyon TL geçtiğimiz gün de 70 milyon TL bir kaynak aktarımın gerçekleştiğine vurgu yaptı. Bakan Oğuz, hayvancılara verilen destek ile ilgili daha önceden bir açık olduğunu hatırlatarak, Toprak Üürünleri Kurumu’nun da alacağı olduğunu ve gelen kaynağın bir kısmı ile pcr ve antijen kitlerinin alınacağını bir kısmı ile de bu açığa takviye yapılacağını söyledi. Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda desteğinin devam ettiğinin altını çizdi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Aralık ayı başında iç borçlanmaya çıktıklarını hatırlatarak, önceden 93 milyon TL iç borç ödemesi yaptıklarını ve yaklaşık 86 milyon TL de iç borçlanma yaparak piyasaya olan cari harcamaları yaptıklarını söyledi.

Maaş konusu

13 maaşların çok konuşulduğuna dikkat çeken Oğuz, açıklamasına şöyle devam etti; ‘’Sayın Başbakan daha önce de biz de 3 Ocak tarihinde 13. maaşları ödeyeceğimizi söylemiştik, supriz olabilirdi ama emekliler ve sosyal sigorta maaşlıların 13. maaş ödemeleri ile ilgili kaynak sıkıntısı var, bunu gidermeye çalışıyoruz. Kamu maliyesi olarak 13 maaşları ödeyecek durumdayız ama sigortalıların ve emeklilerin 13. maaşı ödenmeden hükümet olarak bu parayı ödeme taraftarı değiliz. Hükümet olarak bu kaynak tedarik edildikten sonra bu ödemeler yapılacak.’’

Ankara ziyareti

Oğuz, Ankara ziyaretinin çok hızlı geliştiğini söyleyere, Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir modellemeye geçiş olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’de de bu modele geçilmesi ile ilgili heyetlerin bir araya geldiğini söyledi.

Bakan Oğuz, Türk lirası kullan Kuzey Kıbrıs Türk Cuhuriyeti’nin de ve Türkiye’deki sistem dahil edilmesinin önemine vurgu yaptı. Bununla ilgili her iki ülkenin Cumhubaşkanlarının bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni bir modellemeye girmesinden önce hem TC Hazine ve Maliye bakanı ve TC Merkez Bankası ile ayni gün istişare ettiklerini, ve bu modelleme içerisine KKTC’de girebilir mi ve girmesi gerektiği ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

Oğuz, bu görüşmeden sonra Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda her iki bakanlığın teknik heyetler düzeyinde bir çalışma yaptığını belirten Oğuz, Sayın bakanın bu konuda bir çalışma yapılması konusunda direktif verdiğini söyleyerek ‘’Bu çalışmalarla ilgili teknik heyetler çalışıyor ve çalışmalar tamamlanınca Türkiye Cumhuriyeti Cumhubaşkanlığına sunulacak. Tabi bizim görüşmelerimiz devam etmektedir. Amacımız nihai sonuca ulaşmaktır. Bu görüşmelerle ilgili Sayın Başbakanımızı da bilgilendirdik.’’dedi.

Ek mesailer konusu

Oğuz sendikalar ile gerçekleşen görüşmeleri de değerlendirerek, ek mesainin bir hak olduğunu ve bir ihtiyaç olduğu için bu insanların çalıştığını, bu mesailerin de ödenmesi gerektiğini savundu. Oğuz konuşmasına şöyle devam etti; ‘’Ek mesai bir haktır elbette, ve bu emeğin karşılığı ile ilgili yasa 1 ay sonra öndenmesini emreder. Ama biz mali durumumuzdan dolayı geriden takip ediyoruz ve en son temmuz ayının mesailerin ödeyebildik. Çalışan insanlar önünü göremez ise motivasyonunu kaybeder. Sendikalarımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, üyelerden gelen talepleri ilettiler. Biz de ödeyebilme kapasitemizi ortaya koyduk. Bir mütebakat ortaya çıktı. Belli bir takvimleme yapıldı. sendikalarımızla bu konuda ortak noktayı bulduk.

Borçlanma

Oğuz Ocak ayı içerisinde bir çok mükellefiyetleri olduğunu hatırlatarak, ek kayağa ihtiyaç olacağını belirtti. Oğuz, borçlanmanın normal bir durum olduğunu ve tüm ülkelerde yapıldığını söyleyerek, bazı eleştirilere anlam veremediğini söyledi. Oğuz şöyle devam etti; ‘’Biz hesap bilmez kişiler değiliz. Borçlanmadan yapamazsınız. Borç da bir alternatiftir. Maaş ödemek de bir lütuf değildir. Bir görevdir. Geleceği görmeyen bir millet yarını ile ilgili planlama yapamaz. Her yıl bir hükümet değişiyor. Bu istikrarsızlıkta elini taşın altına koymayan herkesin sorumluluğu vardır. istikrarlı bir hükümet için istikrarlı bir milletvekili sayısına ihtiayaç var. Ekonomik anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nden beklenen paranın ülkeye gelmemesi üzerine elştiri yapıyorlar. Türkiye her zaman KKTC’nin yanında oldu. Bu protokoller çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti gereken herşeyi yaptı. Ülke olarak istikrarlı bir hükümete ihtiyaç var. Koalisyon hükümet modellerinin yürümediğini gördük. İstikrara ihtiyaç vardır. Türkiye ile ilişkilerimiz her zaman iyi olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her zaman haklarını savunmuştur. Her alanda bunu yapan bir Türkiye Cumhuriyeti varken ötekileştirmeyi anlamıyorum.’’