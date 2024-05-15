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Oğuz: Ünal Üstel'i destekliyoruz, 2027 yılına kadar devam edeceğiz

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, katıldığı bir programda UBP Kurultayı ile ilgili sorusuyu yanıtlarken parti tabanına önemli mesajlar verdi.
Oğuz: Ünal Üstel'i destekliyoruz, 2027 yılına kadar devam edeceğiz

“Kurultay 6 Ekim’de yapılacak deniyor” söylemine Oğuz, “ Evet. Ekim Ayı’nda inşallah. Hep söylüyoruz. Ülkede istikrar olmalı diyoruz. Hükğmette istikrar olmalı, UBP’de istikrar olmalı. Sayın Başbakan doğru yapıyor. Şu an adaylık açıklayıp, kurultayın ülke sorunlarının önüne geçmesini istemiyor. Sayın Başnakanımız mutlaka adaylığını açıklayacak ama ana gündemi üke sorunlarını çözmektir” dedi.

“Sayın Başbakanı destekliyormusunuz?” sorusuna Dursun Oğuz ,Evet, Sayın Başbakanı destekliyoruz. İstikrar diyoruz. Bu süreç devam etmeli. 2027’ye kadar bu hükümet onay almıştır. Bu hükümetin sorunları çözmek için iradesi vardır. Sorunların çözümü için bu irade devam etmelidir. Sayın Genel Başkanla Başbakanla bu sürece devam edeceğiz. İnşallah yola devam ” şeklinde konuştu

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