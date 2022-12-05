Nohut, mercimek, yerfıstığı, susam ürünlerin artırılması ile ilgili ilk toplantı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleşti. Toplantıda konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, "Üreticilere yüzde 50 tohumluk desteği verilecek" dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası himayelerinde gerçekleşecek alternatif ürünlerin üretilerek iç ve dış piyasada pazarlanması konusundaki ilk toplantı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri, Karpaz Tütün Kooperatifi yetkilileri, bazı iş insanları ve bazı üreticiler katıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile ülkemizde geçmiş yıllarda yetiştirilen ve artık üretiminden vazgeçilen ürünlerin yeniden alternatif ürün olarak yetiştirilerek pazarlanması konusunda iş birliği yapılacağı aktarıldı.

Toplantıda konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlık olarak geçmiş yıllarda ülkemizde yetiştirilen ürünlerin artırılması ve çeşitlendirilerek, gelirlerin artırılması konusunda ‘’bu üreticileri nasıl destekleriz’’ diye çeşitli çalışmalar yapıldığını, ithalat ve ihracat dengesinin korunması noktasında da birtakım çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Bakan Oğuz, yapılacak iş birliği çerçevesinde üretimin ve üreticinin yanında olduklarını belirtti.

Bakan Oğuz, bu topraklarda yetişen birçok tarımsal ürün olduğunu, geçmiş yıllarda yürütülen çalışmaların artık hayata geçmesi gerektiğini söyledi. Amaçlarının alternatif tarım ürünlerini üretmek ve alternatif tarım ürünlerine yeni ürünler katmak olduğunu da belirten Oğuz, yurt dışından ithal edilen tarımsal ürünleri ülkemizde nasıl üretebiliriz ve ithalattan kurtulabiliriz noktasında, üreterek elde ettiğimiz gıdaları ihraç noktasında yurt dışına pazarlayabilmenin önemine değindi.

Pandemiden sonra gıdanın öneminin daha fazla gün yüzüne çıktığını söyleyen Bakan Oğuz, turizm ve yüksek öğretimin yanında tarım ve hayvancılığın da lokomotif sektörlerden biri haline geldiğini söyledi. Oğuz, dünyadaki EMTİA fiyatlarının ülkelerin gelirlerini, giderlerini ve bütçe dengelerini etkileyen bir unsur olduğuna dikkat çekti.

Oğuz konuşmasına şöyle devam etti; ‘’Gıdanın günden güne değer kazanması sonrası bizler de ülkemizde nasıl bir açılım yapabiliriz diye bir çalışma başlattık. Ülkemizde şu anda kuru ziraat noktasında yapılan üretimde arpa sonra da buğday geliyor. Ama geçmiş yıllarda çok fazla nohut üretimi yapılıyordu. Daha sonraki yıllarda üreticiler nohut üretimi yapmaktan vazgeçti. Üretimde hangi alan olursa olsun mutlaka kar zarar dengesi kısmında, gelir anlamında en fazla nereden gelir elde ediliyorsa üreticilerimiz oraya yöneliyor. Bu defa da üretimde plansız üretim ve dengesizlikler ortaya çıkarıyor. Bu da planlı üretimi olumsuz etkiliyor. Bu ülkede artık planlı üretim yapılması gerekiyor. Bu konu ile ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak çalışmalarımız devam ediyor.’’

"ALIM GARANTİLİ EKİM YAPILACAK"

Üreticilerle alım garantili ekim söz konusu olduğunu söyleyen Oğuz, bununla ilgili araştırmalar yapıldığını, üreticilerin üretimden kopartılmadan üretimin devamlılığının sağlanacağını söyledi. Bakan Oğuz, “alım garantisi” konusunda hem iş insanlarımızın hem de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun üzerine düşen görevi yapacağını söyledi.

Nohut yanında “yer fıstığı” konusunda da girişim yapıldığını dile getiren Oğuz, yurt dışından yer fıstığı ithal edildiğini, artık bu ürünün de kendi topraklarımızda üretilmesi gerektiğine olan inancını belirtti. ‘’Bu topraklarda yer fıstığı üretebilirsek; o zaman yurtdışına vermiş olduğumuz milli değerimiz ülkemizde kalabilir’’ diyen Oğuz, susamın da alternatif bir ürün olarak üretilebileceğini dile getirdi.

Oğuz, susam konusunda Karpaz Tütün Kooperatif’inin işin içinde olması ile üretilecek mercimek, susam, nohut ve yer fıstığının pazar sorunu olmadan, alım garantisi verilerek üreticiyi teşvik ederek üretime yönlendirilmesinin önemine değindi.

Nohut, mercimek, susam ve yer fıstığı konusunda bir çalışma başlattıklarını açıklayan Bakan Oğuz, bütçe çerçevesinde tohumları sertifikalı ve ilaçlı olmak kaydı ile yüzde 50 tohumun bakanlık tarafından ödeneceğini söyledi.

‘’Kendi topraklarımıza bu ürünlerin ekimini yaptırarak, hem ürünü yetiştirme hem pilot bir çalışma hem de önümüzü görme anlamında bir üretim olacaktır. Buradaki soru işareti şudur; Üretim olduktan sonra girdi maliyetlerine göre bu ürünün fiyatlandırması ne olacak?’’ diyen Oğuz, üretimin devamlılığı için en önemli meselenin bu olduğunu söyledi.

Ülkemiz için güzel bir iş birliği olacağını dile getiren Bakan Oğuz, ‘’Hedefimiz buradan aldığımız olumlu sonuçlar sonrası bu yelpazeyi gerek miktarsal, gerek dönümsel anlamda artırarak, çeşitsel anlamda başka alternatif ürünlere yönelmektir’’ dedi.

DENİZ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz konuşmasında tarımın ülke için çok önemli olduğunu, tarımın bu ülkede lokomotif sektör olabileceğini savundu. Deniz, Türkiye'den gelen suyun tarım alanlarına dağılması ile tarımın öneminin daha fazla artacağını da belirtti.

Deniz konuşmasına şöyle devam etti:

‘’Dünyada yaşanan sıkıntılar ve Koronavirüs sürecinden sonra tarımın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile bu ülkede bilinçli tarım yapmak çok önemlidir. Buradaki en büyük görev Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’mıza düşüyor. Çeşitlendirme ve katma değerli ürünlere destek sonucunda, biz kaynak tüketen değil kaynak yaratan bir sektör olacağız. Üreticilerimizin üretirken kazanmasını ve kazandıracak olmasını istiyor ve özendiriyoruz. Dolayısı ile burada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen teşvik çok önemlidir. Bu konuda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz. Özellikle tohumda yüzde 50 teşvik verilmesi ve üretilecek olan ürünün “alım garantili” olarak iş insanlarımız tarafından bunun karşılanması çok önemlidir.’’ dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak ürünlerin iç piyasada tüketilmesi sonrası ellerinde kalan ürünlerin dış pazarlara ulaşması için gerekli girişimleri yapacaklarını aktaran Deniz, Kıbrıs ürünlerinin vergisiz İngiltere pazarına ulaşması için de girişim başlatıldığını söyledi.

Deniz, düzenli ve planlı üretim yapılması halinde dış pazarlara erişme şansımızın olacağını da savunarak, dış pazarda alım taleplerine göre bizim de kendimizi programlamamız ve üretimimizi planlar çerçevesinde yapmamız gerektiğini söyledi.

Tarım sektörünün önünün açık olduğunu savunan Deniz, ‘’Bu ülkede tarım her zaman iş yapacak olan bir sektördür. Madem ki teşvik ve destek de var; bizim toprağa sarılmamız ve katma değerli üretmemiz gerekir. Ülke kaynaklarını tüketmeden ülkeye refahı getirelim. Buradan herkes bu paylaşımı yapsın. Dolayısı ile burada hem Sayın bakana hem üreticilerimize hem de alım garantisi veren iş insanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.