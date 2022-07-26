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Oğuz: Yanan Orman Alanları Konusunda Bilimsel Çalışma Başlatıldı

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Oğuz: Yanan Orman Alanları Konusunda Bilimsel Çalışma Başlatıldı
Oğuz: Yanan Orman Alanları Konusunda Bilimsel Çalışma Başlatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yanan orman alanları ile ilgili Lefke Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Fakültelerindeki öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya Bakanlık yetkilileri, Orman Dairesi Mühendisleri, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Dekanı Prof. İbrahim Baktır, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın katıldı.

Bakan Oğuz yanan ormanların yeniden rehabilitasyon, orman alanlarının korunması konularında bilimsel zeminde çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Bakan Oğuz, önümüzdeki günlerde diğer paydaş ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek, orman alanlarını kapsayan çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Bakan Oğuz, yanan alanlarla ilgili bilimsel veriler ışığında rapor hazırlanacağı bilgisini de paylaştı.

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