Oğuz: “Yerel bütçe açığı 2,610 Milyar TL, bu rekor bir bütçe açığı”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2022 Yılı Bütçesi Komite görüşmeleri açılışında konuştu, yerel bütçe açığının 2,610 Milyar TL olduğunu belirtti, bu rakamın REKOR bütçe açığı öngörüsü olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2022 Yılı Bütçesi Komite görüşmeleri açılışında konuştu, yerel bütçe açığının 2,610 Milyar TL olduğunu belirtti, bu rakamın REKOR bütçe açığı öngörüsü olduğunu ifade etti.

Oğuz, genel bütçe açığını azaltan unsur olan TC kredilerinin hesaba katılmadığında yerel bütçe açığının 2,610 Milyar TL olduğunu kaydetti.

Bu gerçeklikle hareket edilmesi gerektiğini anlatan Oğuz, 220 Milyon’a ulaşması beklenen ek mesai ödemlerinin kamu maliyesi yönünden sürdürülebilirliğinin olmadığını da dile getirdi.

Kamunun aşırı borç yükü altında olduğunu ifade eden Oğuz, Haziran 2021 itibariyle iç borcun 34 Milyar, dış borcun ise 47 Milyar TL’ye yükseldiğini anlattı. Oğuz, bu durumun kamu maliyesini ve ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirterek, azaltılmasının önemine değindi.

2022 Yılı Bütçesi Komite sunumunda konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, giderlerde 2022 yılında da artış olacağının öngörüldüğünü ifade ederek, çeşitli çalışmalarla bu mali dönemin iyi planlanması gerektiğine değindi.

2022 bütçesinde hedefler konulurken, TÜFE endeksini 1 Ocak 2022 maaşlarına 12,44 ve 1 Temmuz 2022 maaşlarında 6,77 oranının aşılacağını ifade ederek, tedbir alınmaması durumunda ‘korkutucu bütçe açığının daha da artacağını anlattı.

Oğuz, bütçe açıklarının geçmiş dönemde öngörülerin altında kalmasına rağmen pandemi şartlarını da gözeterek hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Oğuz, 2022 bütçesinde toplam gelirlerin 11 milyar 240 milyon TL, giderlerin 12 milyar 700 milyon TL, bütçe açığının ise 1 milyar 460 milyon TL olarak onaylandığını belirtti.