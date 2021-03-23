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Oğuz,Ağustos ayına kadar hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasını tartışacaklarını söyledi

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, önümüzdeki 4 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin dondurma yönünde karar almayı düşündüklerini söyledi
Oğuz,Ağustos ayına kadar hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasını tartışacaklarını söyledi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, önümüzdeki 4 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin dondurma yönünde karar almayı düşündüklerini açıkladı.

Bakan Oğuz, ilk üç aylık hayat pahalılığı ödeneği oranı olan 10.65’i nisan ayından itibaren ödemeyi planladıklarını ama ağustos ayına kadar geçecek 4 aylık dönem için hayat pahalılığı ödeneğini dondurma konusunu Bakanlar Kurulu’nda ele alacaklarını ve bununla ilgili çalışma olduğunu söyledi.

Alınması durumunda bu kararla birlikte 4 aylık dönemim için hayat pahalılığı  yüzde sıfır olarak uygulanacak.

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