Oğuz:Arpa fiyatı ile ilgili çalışmamız devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT’de katıldığı özel yayında tarım ve hayvancılık konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Oğuz bu sabah ülkeye gelen 13 TC Devlet Su İşleri çalışanı ile 12 kombaycının karantinaya alındığını söyledi.

Dursun Oğuz, 13 TC Devlet Su İşleri çalışanının isim bazında Bakanlar Kurulu’ndan onaylanılarak ülkeye giriş izninin verildiğinin altını çizdi.

Oğuz “Biz bu konularda çok titiziz.. Bu sabah ülkeye giriş yapan 13 kombaycının bir tanesine izin vermedik. Nedeni de Bakanlar Kurulunda onaylanan isimlerin içerisinde yer almadığı için ülkeye girişine izin vermedik. Geri gönderiliyor. Biz harfiyen kurallara uyuyoruz. Kimin geldiği, geleceği ve getirecek çiftçinin adı da bellidir. Bakanlar Kurulu 30 kombaycı için 3 ay süreliğine izin verdi. Ülkeye daha önce 8 bugün de 12 kombaycı geldi. Toplam şuan sayı 20’dir. Çiftçiler kombaycıların karantinada kaldıkları süreyi ödeyecekler hem de bu kişilere yapılacak testlerin bedelini de karşılayacak. Aynı şekilde su projesi için gelen 13 kişi için de ilgili firma ödemeleri yapacaktır” dedi.

Bakan Oğuz, geçen yıl Haziran ayının başında belli olan Arpa fiyatını bu yıl erken açıklamak istediklerini ancak belli birtakım hazırlıkların devam ettiğini ve muhtemelen bu ay içerisinde arpa fiyatının netleşeceğini söyledi.

Dursun Oğuz, “TC arpa fiyatını önceki gün açıkladı. Bizim en büyük sorunumuz hasattaki arpa kullanımımızdan daha fazla olacağıdır. Ve ihraç etmemiz lazım. O nedenle bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Şuanda arpa fiyatı şu kadardır deme durumumuz yok. Bu çalışmadan sonra belli olacak. Hem Tükiye’ye bakıyoruz hem de başka alternatifler var mı diye çalışma yapıyoruz. Türkiye’deki arpa fiyatı belli bizim fiyatımız şuan o değildir. Ama bu fiyat üç aşağı beş yukarı arpanın değerini ortaya koyuyor. Üretici bu fiyatın altına düşüp de kendi ürünlerini 80-90 kuruşa ziyan ettirmesinler. Türkiye’deki fiyata göre biz fiyat belirleyecek miyiz? Belirlemeyecek miyiz? Bu da yaptığımız ihraç çalışmasından sonra belli olacak. Çalışmamız muhtemelen bu ay içerisinde netleşir” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, bu yıl yaklaşık 50 bin ton arpa ihraç etmeyi hedeflediklerini de söyledi.

Bakan Oğuz bir soru üzerine 5-6 bin ton patates fazlalığını Türkiye Cumhuriyetine ihraç etme yönündeki görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Dursun Oğuz, “Belli firmalarla Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden patates ihracatı yapma yönünde girişimlerimiz iyi noktada. Büyük alış-veriş mağzalar zinciri ile bu işleri yapmaya çalışıyoruz.Süt konusunda da aynı girişimlerimiz sürüyor. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Dr Pekir Pakdemirli’ye bu noktada teşekkür etmek isterim. Büyük alış veriş mağzalar zinciri ile görüşmemize olanak sağladı.Sütün buradan işlenmiş mamül olarak kaşar yada hellim olarak gitmesi yönünde ve Migros’tan olumlu dönüşüm oldu. TC Tarım ve Orman Bakanlığı bize kapıları açtı biz de buradaki süt imalatçılarımızın onlarla bağlantısını sağlıyoruz. Migros ile ilgili anlaşmanın muhtemelen bittiği bilgisi verildi. Patates konusunda da Toprak Ürünleri Kurumu Migros ile görüşme yapıyor” dedi.

SÜTEK’in imalatçıya 2.58 TL’den verdiği sütün 6.15 TL olarak tüketiciye yansıdığını belirten Bakan Oğuz, ülkede uzun ömürlü sütün en fazla 5 TL’ye satılması gerektiği görüşünü de ortaya koydu.

Dursun, “Maalesef bu ülkedeki süt fiyatlarını SÜTEK belirliyor. Biz 1 lt sütü imalatçıya 2.58 TL veriyoruz. Kooperatifin bunu uzun ömürlü süt olarak toptan satış fiyatı 6.15 TL. Şimdi bizi ilgilendiren yönü 2.58 ondan sonrası ilgili firmaların. Yani Koop-Süt bana bağlı değil. Orada fiyatı belirleyen, yetkili ben değilim, yetkim yok. Ama benden 2.58 TL’ye alınan sütü 6.15 TL’ye satıyor. Kendilerine göre işletme giderleri farklı. Normalde gönül ister ki en alt fiyatı kooperatif yapsın, diğerleri üstüne çıksın. Sütün, yoğurtun, hellimin fiyatını belirleme yetkisi bizde değil. Serbest piyasada belirleme fiyatı var. Benim kendi düşünceme göre sütün fiyatı 4.5 TL veya en fazla 5 TL’yi geçmemeli.Ama şu da bir gerçek ki işletme maliyetleri de ortada. Kooperatif bu ülkede üretilen sütün yaklaşık günde 80-90 tonunu o çekiyor. Gerçekten büyük bir görev görüyor” diye konuştu.

Bakan Oğuz bir soru üzerine süt bedellerinin de yarın ödeneceğini açıkladı.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında patatesi ve balığı ihraç etmek amacıyla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın AB yetkilileri ile görüşmelerde bulunduğunu kaydeden Dursun, “buradaki sorun ilgili AB uzmanının korana virüsünden dolayı Belçika’da kısılıp kalmasıdır.Bizim de 2 ay beklemeye lüksümüz yok. Patates hasadı başladı ve bu ürünü pazarlamamız gerek” diye konuştu.