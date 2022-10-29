  • BIST 3.878,98
  • Altın 982.261
  • Dolar 18.5798
  • Euro 18.5297
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere’de iki yeni corona varyantı tespit edildi

Oğuz'dan 29 Ekim mesajı

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.
Oğuz'dan 29 Ekim mesajı

Bakan Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi;

Tam 99 yıl önce yüce Türk milleti, ülkeyi işgal altından kurtarmak için azimle mücadele etmiş ve bu mücadele sonucunda bir tarih yazmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde yazılan bu şanlı tarih Cumhuriyetin kurulmasının ilan edilmesiyle birlikte taçlanmıştır.
Bugün 99’nci yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacaktır.
Kıbrıs Türk halkı da Türk ulusunun onurlu mücadelesini desteklemiş, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Atatürk ilkelerini benimsemiştir. Halkımız, bu çağdaş ve laik değerler doğrultusunda ilerlemeye devam edecektir.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor, minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zakharova: Rusya'dan KKTC'ye uçak seferleri fantezidir28 Ekim 2022 Cuma 22:00
  • Akpınar, Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı28 Ekim 2022 Cuma 19:42
  • Mehmetçik’te Sürpriz Aday28 Ekim 2022 Cuma 19:23
  • Rusya, konsolosluk için KKTC ile görüşmeye başladı28 Ekim 2022 Cuma 18:51
  • Maliye Bakanı Şan Cumhuriyet Bayramı’nı Kutladı28 Ekim 2022 Cuma 18:40
  • Güzelyurt’un genç Başkan adayına orta-lise arkadaşlarından duygusal buluşma28 Ekim 2022 Cuma 18:32
  • Altuğra “8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı”na katılacak28 Ekim 2022 Cuma 18:01
  • Akaryakıt Fiyatlarında Değişiklik28 Ekim 2022 Cuma 17:41
  • Öztürkler: Cumhuriyet Bayramının 99. Yılını Büyük Bir Gurur ve Kıvançla Kutluyoruz28 Ekim 2022 Cuma 17:15
  • Esin-Leman Lisesi’nde Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi28 Ekim 2022 Cuma 16:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti