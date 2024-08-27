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Oğuz'dan Abubakar Uthman açıklaması: Sorunu çözmeye çalışıyoruz

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Abubakar Uthman'la ilgili açıklamada bulundu.
Oğuz'dan Abubakar Uthman açıklaması: Sorunu çözmeye çalışıyoruz

Kıbrıs Postası'na konuşan Oğuz, çıkarılan af kapsamında yaklaşık 3 bin 300 kişinin başvurduğunu ve 897 kişinin onay aldığını, 394 kişinin işlemlerinin ise hala devam ettiğini söyledi.

Abubakar Uthman’ın 16 yıldır ülkede izinsiz yaşadığı ve hafta sonu tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığı olayla ilgili açıklamalarda bulunan Oğuz, “Bu çerçevede insanımızın beklentisi var ancak yasalar var. Her insanın hayatında bir dram var. Şu an bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Yasal çerçevenin dışına çıkamayız, ancak sorunları çözmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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