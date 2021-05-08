Oğuz'dan Anneler Günü Mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Maliye Bakanı Oğuz mesajında; “Hayatımızın her anında, hastalıkta, sağlıkta yanı başımızda duran, bu dünyada bizi koşulsuz seven, koruyan, sınırsız sevgi, engin hoşgörü, şefkat, merhamet dolu yürekleri ve fedakârlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen tüm annelerin Anneler Günü kutluyor, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”