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Oğuz'dan baş sağlığı mesajı

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kayınvalidesi, eşi ve Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'in annesi Ayten Deniz’in vefatının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek...
Oğuz'dan baş sağlığı mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kayınvalidesi, eşi ve Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'in annesi Ayten Deniz’in vefatının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı diledi.

 

Oğuz mesajında; "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kayınvalidesi, eşi ve Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'in annesi Ayten Deniz hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, tüm ailesi ve sevdiklerine sabır, metanet ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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