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Oğuz'dan ödeme açıklaması

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, sendikalarla yapılan görüşme sonrası varılan uzlaşı ve görüş birliğini açıkladı.
Oğuz'dan ödeme açıklaması

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ – SEN) Başkanı Abdullah Özdoğan ile bu sabah bakanlıkta bir araya geldi.

 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, sendikalarla yapılan görüşme sonrası varılan uzlaşı ve görüş birliğini açıkladı.

 

Hükümetin önceliğinin, çalışamayan sektörlerdeki kişilere ödenmesi gereken 1500 TL’ler olduğuna dikkati çeken Bakan Oğuz, buna müteakip Mart ayı içerisinde 1, Nisan ayında 2, Mayıs ayında da 2 ek mesai ödemesinin yapılacağını vurguladı. Bu konuda sendikalarla uzlaşı ve görüş birliğine varıldığını belirterek, taraflarla Mayıs ayı içerisinde yeniden bir araya geleceklerini duyurdu.

 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu vesileyle bir kez daha özellikle Covıd-19 ile mücadelenin yaşandığı bu zor şartlarda görev yapan tüm çalışanlara göstermiş oldukları anlayıştan ve fedakârlıklarından dolayı teşekkür etti.

 

Görüşmede Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.

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