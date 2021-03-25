Oğuz'dan ödeme açıklaması

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Eylül 2020’ye ait ek mesailerin yarın ödeneceğini duyurdu.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, ek mesailerde 6 ay geride olduklarını bu bağlamda sendika başkanlarıyla geçtiğimiz hafta yapılan görüşme, varılan uzlaşı ve görüş birliğini de hatırlatarak, Mart ayı içerisinde Eylül 2020’ye ait ek mesainin yarın ödeneceğini belirterek kalan mükellefiyetlerin ise varılan uzlaşı ve planlamaya göre ödeneceğini açıkladı.